Samsung'un "Health" uygulamalarıyla uyumlu çalışan akıllı saati Gear Fit 2 Pro'nun, iPhone uyumluluğu için gerekli uygulamaya, Apple'dan hala onay gelmedi.

3. seri AppleWatch'ın hiç fena olmayan rakibi Samsung Gear Fit 2 Pro'ya, Apple'dan hala geçit yok. iPhone'a uyumlu olarak pazarlanan Gear Fit 2 Pro akıllı saatleri aldığınızda, iOS uygulamasının hala olmadığını görüyorsunuz. İlk "Gear" serisinde de aynı pazarlama taktiğiyle satışa sunulan saatin, iPhone uyumluluğu cihaz satışa sunulduktan tam 12 ay sonra gelmişti.

Gear Fit 2 Pro'larda da "Acaba bir yıl bekleyecek miyiz?" sorusu insanların aklında geliyor. Fakat Samsung yetkililerine göre bu durumun sorumlusu Apple. Çünkü kendilerinin uygulamayı cihaz satışa sunulmadan önce yazılımını tamamladıklarını, ancak App Store'dan bir türlü onay alamadıklarını söyledi. Bakalım Apple'ın bu sefer ki onay süresi ne kadar sürecek.

Akıllı saati kullanacak olan iPhone kullanıcılarımıza önerimiz, bizce bu akıllı saati alacaksanız bile uygulamanın resmi olarak çıkış haberini bekleyin. Çünkü beklemeyen binlerce Amerikalı bu konuda madur durumdaymış diye duyduk. Siz ne düşünüyorsunuz? Apple 3. nesin AppleWatch'larına rakip olmasın diye mi Gear Fit 2 Pro'nun uygulamasına geçit vermiyor?