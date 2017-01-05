Samsung'un yakında yayınlayacağı yeni güncellemesiyle birlikte artık Gear S2 ve Gear S3 akıllı saatler iPhone'lar ile de uyumlu bir şekilde çalışabilecek.

Akıllı saat dünyası hızla gelişmeye devam ederken bu cephede en büyük savaş şu anda Samsung ve Apple arasında geçiyor. Her iki şirket de üstün özelliklere sahip akıllı saatler sunmaya çalışarak hızla saatlerini ilerletiyor ve pazarın lideri olmak, rakibiyle arasındaki farkı yükseltmek için uğraşıyor.

Akıllı saat tarafında iki büyük şirket arasında rekabet devam ederken Samsung, özellikle iPhone kullanıcılarının Gear S serisi akıllı saatleri kullanamamasıyla ciddi bir kayıp yaşıyor çünkü mevcut Android kullanıcıları ileride iOS'e geçerlerse saatlerinin elinde kalmasından korkuyor. Bu durumun farkında olan Samsung, hem iPhone kullananlara akıllı saatini satabilmek hem de kullanıcılardaki bu korkuyu gidermek için bir süredir Gear S2, Gear S3 ve Gear Fit 2 modelleri için iOS desteği üzerine çalıştığını açıklamıştı.

Samsung'a en yakın kaynaklardan SamMobile'ın haberine göre Samsung Gear S2, Gear S3 ve Gear Fit 2 için hazırladığı iOS desteğini tamamladı. Uygulamaların ve bazı güncellemelerinin yayınlanmasıyla birlikte artık iPhone 5 ve iOS 9 üzeri tüm iPhone'lar Samsung'un bahsi geçen akıllı saatlerini destekleyecek. Desteğin tam olarak ne zaman geleceğine ilişkin bir tarih yok ancak birkaç ay içinde bu akıllı saatlerin iOS desteğine kavuşması bekleniyor.