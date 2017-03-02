Samsung Gear S2 ve S3’e 3 Popüler Uygulama Daha Geldi!

Uygulama azlığı ile eleştirdiğimiz Gear S2 ile Gear S3 için Endomondo, Map My Run ve MyFitnessPal uygulamaları da destek vermeye başladı.

Ülkemizde de satılan ve akıllı saat dünyasında ilgi de gördüğünü söyleyebileceğimiz Samsung’un son iki akıllı saat modeli Gear S2 ve Gear S3, Tizen işletim sistemine sahip olduğu için eleştiri oklarına tutulmuştu.

Her ne kadar stabil ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olsa da uygulama mağazasındaki kıtlık sebebiyle Android Wear ve Watch OS’in gerisinde kalan Tizen, yani Gear S2 ve Gear S3 için 3 yeni uygulama daha eklendi. En son Spotify desteğini alan Gear saatler, artık Endomondo, Map My Run ve MyFitnessPal adlı üç popüler spor uygulamasına da destek sağlıyor.

Endomondo ve Map My Run uygulamaları, Samsung'un akıllı ekranlarından (veya onlara bağlı akıllı telefonlardan) GPS verilerini kullanarak çalışacak ve yapacağınız yürüyüşü, gezmeyi daha doğru şekilde izleyebilecek. MapMyFitness uygulaması ise kalori alımını hesaplayabilecek ve mükemmel ağırlığa ulaşmanıza yardımcı olabilecek.

Eğer siz de Gear S2 ya da S3 sahibi olup spor yapmayı seven biriyseniz dilediğiniz uygulamaları Galaxy App Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.