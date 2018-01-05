Samsung’un yeni akıllı saati Gear S4, bataryayı saat kayışına ekleyerek telefon için parmak izi okuyucu gibi donanımlar için yer açmayı hedefliyor.

Samsung, 2018’de akıllı telefonları dışında akıllı saatlerini de daha kaliteli yapmak için uğraşıyor. Şirket, yeni saatlerin kapasitesini artırmak için dahili batarya bulunan saat kayışları sunacak. Samsung Gear S4’e entegre olarak gelecek bu kayışlar, giyilebilir teknoloiler için büyük bir atılım olabilir. Geçtiğimiz ay Samsung tarafından alınan patentler arasında yer alan akıllı saat kayışları, saatin batarya kısmından boşalan alanına yeni donanımlar eklemeyi planlıyor.

Samsung Gear S4’le beraber gelecek kayışlar, ekstra pil ömrü sağlamasının yanı sıra yeni bir pil standardını bizlere tanıtabilir. Saatlerin kayış kısmının esnek olması gerekiyor, haliyle Samsung buraya koyacağı pillerde bu esnekliği sağlamak zorunda. Ortaya atılan iddialara göre kayışın iki ayrı tarafında da daha fazla güç sağlayacak bataryalar bulunacak. Eskiden olduğu gibi deri, polimer, kauçuk ve fiber malzemelerini destekleyecek yeni kayışlar, Gear S4 için yeni özelliklerin gelmesini sağladı. Saatin üzerinde batarya koymaya gerek kalmadığı zaman, buradaki boş alan parmak izi okuyucusu için kullanılacak.

Samsung, bu boşluğa parmak izi okuyucu dışında kamera ve ışık sensörü de eklemeyi düşünüyor. Tüm bu özellikler düşünüldüğünde Samsung’un yeni Gear S4’ü diğer akıllı saatlere göre ciddi farklılıklar gösterecektir. Bu arada, Samsung’a göre saatin pilinin en az 2 gün dayanması bekleniyor.