Samsung Gear Sport Sızdırıldı: Yüzücüler için Gear

Samsung'un yeni bir akıllı saat üzerinde çalıştığı söylentileri sürekli ortalıkta. Yeni gelen bilgilere göre Samsung'un üzerinde çalıştığı akıllı saati yüksek basınca dayanıklılığıyla öne çıkacak.

Samsung'un IFA 2017 etkinliğinde tanıtmasını beklediğimiz saatler arasına bir yenisi daha eklendi. Şimdiye kadar Gear Fit 2 Pro ile ilgili detaylı bilgilere sahip olmuştuk ancak yeni ve gizemli bir saat daha çıkarak ortalığı karıştırdı.

SM-R600 kod adıyla ortaya çıkan Samsung Gear Sport, görüleceği şekilde Gear S serisinin isim algoritmasını kullanmıyor. Yuvarlak ekran, kalp ritmi sensörü ve Tizen işletim sistemi ile tüm seriyle benzerlik gösteren Gear Sport, FCC raporuna göre 5 ATM'lik basınca kadar su geçirmezlik garantisi veriyor. 5 ATM, akıllı saatler göz önüne alındığında oldukça ciddi bir dayanıklılık ve cihazı doğrudan yüzücülerin kullanımına elverişli hale getiriyor. Cihazın kulaç sayacı ve tur takibi gibi özelliklere de sahip olması bekleniyor.

Tizen 3.0 ile çalışacak akıllı saatte mutlaka Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları yer alacaktır. FCC sertifikasına göre ise cihazda LTE bağlantısı yer almıyor. Tamamen kesin diyemeyeceğimiz bu özelliklerle birlikte cihazı IFA 2017'de göreceğiz.