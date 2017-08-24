Samsung, Gear VR'ı Galaxy Note 8 İçin Yeniledi

Samsung, Galaxy Note 8 uyumlu sanal gerçeklik gözlüğü olan Gear VR modelini ön satışa sundu.

6.3 inçlik dev ekranı bulunan Galaxy Note 8, eski Gear VR modellerine sığmadığı için yeni bir sanal gerçeklik gözlüğü ihtiyacı doğmuştu. Samsung'un eski Gear VR modellerine sığmadığı için Galaxy Note 8 ile uyumlu yeni bir Gear VR modeli ön satışa sunuldu. Galaxy Note 8 ile birlikte Galaxy S8 Plus, Galaxy S8, Galaxy S7, Galaxy S7 edge, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Plus ve Galaxy Note 5 modelleri ile uyumlu çalışabilecek olan yeni Gear VR, 15 Eylül tarihinde çıkacak.

Galaxy Note 8'in boyutlarına uygun olarak satışa çıkacak olan yeni Gear VR'ın son çıkan modelden başka bir farkı bulunmuyor. Yurt dışında 129$ fiyat etiketine sahip olan ürünün ülkemizde ne kadar olacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor, ancak tahminen 500-600 TL civarlarında olacağını tahmin ediyorum. Ön satışta olan ürün, Galaxy Note 8'in yanında hediye olarak gelmiyor.