UFC, X-Games ve Live Nation ile anlaşan Samsung, Gear VR'da canlı yayın yapacak.

Şimdiye kadar futbol, voleybol ve hatta golf yayınlarının bile 360 derece olan videolarını izledik. Samsung bu sefer farklı bir stratejiyle karşımıza çıkıyor. "VR Live Pass" adını verdikleri bu servis ile anlaşma yaptıkları UFC, X-Games ve Live Nation'ın etkinlikleri, Gear VR ile izlenebilecek.

İlk yayın, José Aldo ile Max Holloway arasındaki UFC müsabakası olacak. 3 Haziran'da Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleşecek ve ilk kez bir UFC müsabakası VR'de canlı yayınlanacak. Samsung daha sonra, 13 Temmuz'dan itibaren bazı canlı BMX ve kaykay için Minneapolis'teki X Games'e geçecek. Ağustos ayında ise henüz duyurulmamış bir sanatçının konseri canlı olarak VR'da izlenebilecek.

VR Live Pass servisi ile Gear VR kullanıcıları çeşitli etkinleri canlı bir şekilde 360 derece izleme şansınza sahip olacaklar. Bu servis ilerleyen süreçte küresel hale gelecek ve çok daha fazla canlı yayın imkanı sunacak. Ücretsiz bir şekilde böyle hizmetlerden yararlanmak, Samsung'un kullanıcılarına önem verdiğini gösteriyor.

Sanal gerçeklik bu şekilde gelişmeye devam ederse, televizyon kültürü bitecek mi? Ne dersiniz?