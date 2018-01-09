Samsung, Geleceğin Telefonlarını Gösteren 3 Yeni Patent Aldı

Samsung günümüzde şık fakat alışıldık tasarımlı akıllı telefonlar üretiyor. Fakat şirketin geleceğin telefonları için düşündüğü teknolojiler 'yok artık' dedirten cinsten.

Samsung’un mevcut akıllı telefonlarına bakacak olursak amiral gemilerinde ‘edge’ adı verilen kavisli kenarlar kullandığını görüyoruz. Bu kenarlar kullanıcılara daha ‘yumuşak’ bur his sunarken bazı özel menülere ve bildirimlere ulaşmalarını da sağlıyor. Ayrıca Güney Koreli şirketin asya pazarına özel olarak sunduğu iki ekranlı bir de kapaklı akıllı telefonu bulunuyor.

Peki Samsung gelecekteki akıllı telefonları için ne gibi yeni teknolojiler geliştirmeyi hedefliyor? Katlanabilir, dev ekranlı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını hepimiz biliyoruz. Fakat Hollandalı bir blog olan LetsGoDigital, Samsung’un diğer planlarını da gün yüzüne çıkardı.

Aşağıda görsellerini göreceğiniz patentler Samsung tarafından 12 Nisan 2017’de Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’ne (WIPO) gönderildi. Farklı işlevlere sahip 3 akıllı telefon modeli 4 Ocak’ta WIPO tarafından tescillendi. İşte Samsung’un gelecekte geliştirmeyi planladığı üç farklı akıllı telefon:

1- Tüm Telefonu Saran Ekran

Fotoğraflara ilk baktığınızda bunun bir standart ‘edge’ ekranlı telefon olduğunu sanabilirsiniz. Fakat bundan çok daha fazlası. Cihazın üzerinde ekranın sağ tarafından dolaşan tek bir ekran var fakat bu ekran hem önde hem arkada bulunuyor. Dolayısı ile kullanıcılar telefonun hangi yüzünü çevirirse çevirsin bir akıllı telefon ekranına bakmış oluyor. Cihaz, kullanıcının telefonu tutuşuna göre ana ekranı öne ya da arkaya taşıyabilir. Ayrıca bir arkadaşınız ile ortak bir şey izlemek için tek bir ekrana bakmanız gerekmiyor dilerseniz ana ekrandaki görüntüyü cihazın arkasına da yansıtabiliyorsunuz.

2- Ön Ve Arka Ekranlar Arasında Geçiş Yapan İçerik

Bu cihazda ön ve arka ekranlar birbirinden bağımsız. Cihaz, kullanıcının telefonu tutuşuna göre içeriği öne ya da arkaya taşıyabiliyor. Cihazın her yanı ekran olunca yanlışlıkla dokunmak da mümkün. Cihaz sensörler sayesinde tutuş pozisyonunuzu algılayarak aktif ekranın boyutunu ayarlıyor.

3- Alttan Kavisli Ekran

Bu cihaz da ilk iki tasarıma benzer bir işleve sahip. Fark ise ekranın yanlardan değil cihazın altından arkaya uzanıyor olması. Ekran boyutunu da hesaba katacak olursak böyle bir cihazın küçük elli kişiler için tutuş zorluğu yaşatması muhtemel.

Bu cihazlardan herhangi birinin geliştirilip tanıtılacağının bir garantisi olmadığını hatırlatalım. Bunlar yalnızca Samsung’un geleceğin telefonunu nasıl hayal ettiğini gösteriyor. Samsung bugüne kadar pek çok farklı akıllı telefon tasarladı ve pek çok farklı teknolojinin patentini aldı. Fakat bu patentlerden çok azı geliştirilerek karşımıza çıktı.