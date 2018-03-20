Temmuz 2017'ye ait yeni ortaya çıkan patent görselleri, Samsung'un genişleyebilen ekranlı akıllı telefonlar üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Akıllı telefon endüstrisi bir süredir katlanabilir akıllı telefonlara odaklanmış durumda. Başta Samsung olmak üzere pek çok teknoloji şirketinin katlanabilir telefonlar üzerinde çalışmalar gerçekleştirdiği bilinse de şu ana kadar somut olarak görebildiğimiz tek akıllı telefon ZTE’nin Axon M modeli oldu.

Fakat geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Samsung tarafından alınmış olan bir ekran patenti, katlanabilir akıllı telefon fikrini başka bir boyuta taşıyor. Samsung’un patentindeki ekran, uzun süredir hayal edilen katlanabilir konsept yerine ‘çekmece’ ekran konseptini benimsemiş durumda.

Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi’ne gönderilmiş olan başvuruda görülen konsept, üç farklı ekrandan oluşuyor. Bu ekranların ilki, standart akıllı telefon ekranı. Fakat film, oyun gibi amaçlar ile ekranı büyütmek istediğinizde cihazın yanlarında bulunan çerçeveleri tutarak çekmece açar gibi diğer iki ekranı açabiliyor, çok daha büyük ve geniş bir ekrana sahip olabiliyorsunuz.

Böyle bir teknolojinin seri üretime geçme ihtimalinin ne olacağı tartışılsa da Samsung, patent başvurusunu gerçekleştirmiş durumda. Bununla birlikte böyle bir telefon üretilse bile üst üste binmiş üç ekran ve bu ekranların altında bulunan devre kartı ve batarya ile telefonun sahip olacağı kalınlık günlük kullanımı ne kadar zorlaştırır, bu da bir başka tartışma konusu. Yine de Samsung’un ‘yeni’ bir şeyler üretme konusundaki çabası takdir edilmeye değer.