Samsung, Gerçekten Çerçevesiz Bir Cihaz Geliştiriyor!

Galaxy S9’u duyurmaya hazırlanan Samsung, gelecek yıllardaki cihazları için de patentlerini almaya başladı. Basına sızan yeni bir patent, firmanın ön tarafı tamamen ekran olan ve parmak izi okuyucusunu ekranda kullandığı bir cihaza işaret ediyor.

Güney Koreli elektronik devi Samsung, işlemci üretimindeki başarısının ardından, elde ettiği yüksek karı, yeni cihazlar için yaptığı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanıyor. Galaxy S9 ile yeni bir atılım yapmaya hazırlanan firma, bu yıl içinde esnek ekran teknolojisine sahip Galaxy X cihazını da tanıtacak.

Galaxy X serisi, Note veya Galaxy S kadar uzun soluklu olacak mı bilinmez. Ancak firmanın deneysel teknolojiler için yaptığı yatırımlar dudak uçuklatıcı bir boyuta ulaşmaya başladı. Son iki yılın tasarım trendi olan çerçevesiz ekran furyasının en çok satış başarısı elde eden cihazı Galaxy S8 bile eskidi. Birazdan okuyacaklarınızdan sonra bu durumu dahi iyi kavrayacaksınız.

Yakın zamanda sızdırılan bir patent Samsung’un ön paneli sadece ekrandan oluşan bir cihaz geliştirdiğini gösteriyor:

Ekranda hiçbir çentik ya da görüntüye sınır koyan bir etmen bulunmuyor. Peki bu cihazın ön kamerası, yüz tanıma sensörleri ve en önemlisi parmak izi okuyucusu nerede?

Apple’ın ürettiği iPhone X, yüz tanıma teknolojileri açısından devrim yarattı ve bu sistem için cihazın ekranına bir adet çentik koymak gerekti. 2017’nin sonuna doğru Synaptics tarafından tanıtılan ekrana gömülü parmak izi sensörünün yakın zamanda yeni amiral gemilerde yer alması bekleniyor.

Samsung, ekrana gömülü parmak izi sensörünün henüz bebek bir teknoloji olduğunun farkında. Bu nedenle kendisi de alternatif yollar arayışında. Sızan patent çizimlerinden de anlayacağımız üzere Samsung, basınca duyarlı bir ekran geliştiriyor. Bu sayede Apple’ın kendi cihazlarında bulundurduğu 3D Touch özelliğine yeni bir bakış açısı kazandırabilir. Hatta basınca duyarlı ekran konusunda bir ilki görebiliriz.

Ekranda görülen gezinti çubuğundaki ana düğme, patentte bahsi geçen cihazda aynı zamanda parmak izini de okuyabiliyor. Cihaz kilitliyken parmak izi okumaya odaklanan sistem, ekran kilidini açmak için hafifçe basıldığında kullanıcıları ana ekrana ulaştırıyor. Ardından bu bölge, görüntülere engel olmadan kullanılabiliyor. Diğer taraftan Samsung, basınca duyarlı ekran seçeneklerini kullanıcıların özelleştirmesine de izin verebilir.

Henüz patent aşamasında olmasına rağmen bu teknoloji, 2018 yılında karşımıza somut bir şekilde çıkmayabilir. Ancak bundan sonrası için çizimler ve patent sızıntıları üzerinden değil, cihaza ait görüntüler üzerinden konuşacağımız netlik kazandı. 2019’da çıkartılacak olan Galaxy S serisinin yeni cihazlarında Samsung’un iddialı teknolojilerini görebiliriz.

Merakla takip ediyor ve size aktarıyor olacağız.