Samsung 'Gerilebilir' OLED Ekranını Tanıttı!

Samsung, yeni ekranlarını tanıttı. Gelecekte göreceğimiz ekranlardan olması beklenen ekranlar, telefon dışında birçok alanda kullanılacak.

Samsung, dün yaptığımız haberde yeni gerilebilir OLED ekran ve diğer ekranlarını ilerleyen günlerde duyuracak diye haber yapmıştık. Bugün ise merakla beklenen yeni ekranlar tanıtıldı. 23-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında kullanıcıların beğenisine sunulacak yeni ekranlar, Los Angeles ABD’de yer alan Display Week 2017’de tanıtıldı.

9.1 inçlik esnetilebilir OLED paneli, giyilebilir teknolojilerde, araç içi aksamında, yapay zekalar gibi birçok alanda kullanılacak. Bükme ve katlama gibi sadece tek yönde gerilebilir geleneksel OLED ekranlarla karşılaştırıldığında, yeni esnetilebilir ekranlar her iki yönde de eğilebiliyorlar.

Ekran yukarıdan bastırıldığında yukarı aşağı gerilir ve basınç bırakıldığında elastik yapısı sayesinde eski haline geri döner. Samsung Display, her iki yöne de 12mm’e kadar bükülebiliyor. En eğik haldeyken bile kaliteli görüntü vermeye devam eden ekranın, önümüzdeki yıllarda çeşitli teknolojilerle birlikte hayatımıza girmesi bekleniyor.

Samsung bu ekran dışında yalnızca 1.96 inç boyutunda UHD(3840X2160) piksel, 2250ppi desteği bulunan dünyanın en yüksek piksel yoğunluğuna sahip LCD ekranını da duyurdu. Bu ekran, 5 inçlik QHD bir telefonun ekranından 15 kat daha iyi görüntü veriyor. Sanal gerçeklik(VR), artırılmış gerçeklik(AR) veya hologramlar için kullanılması hedefleniyor.