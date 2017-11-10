Gigabit LTE Hızları sunan Exynos 9810 Duyuruldu

Samsung'un kendi yaptığı Exynos 9810 çipi, 1.2 Mbps hızlarında indirmeyi mümkün kılıyor. Snapdragon 845 çıktığında, her iki çip arasında kıyaslama fırsatını yakalayacağız.

Samsung telefonlar Amerika’da Qualcomm Snapdragon işlemcilerle donatılıyor ama aynı cihazlar dünyanın diğer yerlerinde Samsung’un kendi Exynos silikonunu taşıyorlar. Firmanın yakın zamanda yaptığı duyuruda CES 2018 Innovation Awards’teki kazanımına vurgu yapılırken, aynı zamanda sessizce yeni Exynos 9810 işlemcisinin de duyurusu yapılmış oluyor.

Bu duyuruda fazla teknik detay bulunmuyor ama halihazırda bu çipin gigabit seviyelerinde LTE hızlarını destekleyen geliştirilmiş CPU ve GPU özelliklerini barındırdığını biliyoruz.

Yapılan açıklama ise şöyle:

“ Exynos 9 Serisi 9810, Samsung’un üçüncü nesil standart CPU çekirdeğine sahip, güçlendirilmiş GPU bulunan, gigabit LTE modem desteği olan en yeni amiral gemisi işlemcisidir. Yeni çip, 2. Nesil 10nm işlemci teknolojisi üzerine bina edilmiştir.”

Gigabit LTE son zamanlarda mobil operatörler ve benzeri şekilde işlemci üreticileri tarafından yoğun şekilde piyasaya sürülür oldu. Aynı zamanda 9810’daki 6CA teknolojisi de, 1.2Gbps gibi çok yüksek hızlarda indirmeleri destekleyecek. Tabii ki bu denli yüksek veri indirimini destekleyecek alt yapıyı hazırlamak zorunda operatörler fakat Samsung’un halihazırda oyunda doğru kartları oynadığın görmek, sevindirici.

Exynos 9810 ile ilgili net bilgiler CES 2018’e kadar açıklanacaktır (Ocak ayında düzenlenecek). O zaman Qualcomm’un çıkarmak üzere olduğu Snapdragon 845 çipiyle tam bir kıyaslamasını yapma imkanı da olacak.