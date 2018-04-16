Samsung global sevkiyatları için kripto şifrelemeyi kullanarak yeni bir alanda Blockchain sektörüne öncülük edecek.

Kripto şifreleme olarak bahsettiğimiz Blockchain, Bitcoin’in yaratılışında kullanılan bir şifreleme şeklidir. Bu şifreleme tam olarak işlem takibi sağlayan dağınık bir veri tabanı sistemidir. Zincirleme bir modelle inşa edilen, ancak takip edildiği halde kırılamayan kripto şifreleme teknolojisi tek bir merkeze bağlılık gereksinimi gözetmeksizin işlemlerin yapılmasına olanak tanıyor.

Dünyanın en büyük akıllı telefon ve yarı iletken üreticilerinden Samsung, sahip olduğu global tedarik ağını yönetmek için kripto para birimlerinin arkasındaki teknolojiyi kullanacak. Blockchain şefi Song Kwang-woo’ya göre, Samsung Electronics Co grubu tüm sevkiyatlarını takip etmek ve kayıtlarını tutmak için oluşturduğu kripto şifreleme defteri sayesinde %20 oranda maliyet düşürecek.

Neredeyse dünyanın her yerine sevkiyat yapan Samsung, bu işlemler sırasında tutulan kayıtlara ve güvenliğine büyük harcamalar yapıyor. Kripto şifreleme teknolojisinden yararlanarak bu maliyetleri düşürecek olmalarının yanı sıra dağıtımda bu teknolojiyi kullanan ilk global firma olma unvanını da alacaklar.