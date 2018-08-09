Samsung, Google Hizmetleriyle Bixby 2.0 İçin İşbirliği Yaptı

Samsung, Galaxy S8 ile birlikte birlikte ilerlemeye karar verdiği Bixby için 2020'ye kadar tüm cihazlara asistanın getirileceğini duyurmuştu. Unpacked 2018 etkinliğinde Samsung, Bixby 2.0 için Google Hizmetleriyle işbirliği yapmaya başladıklarını açıkladı.

Samsung, bugün gerçekleştirdiği Unpacked 2018 etkinliğinde Spotify ile işbirliğinin ardından Google’la Bixby 2.0 üzerinden yapacağı ortaklığı duyurdu. Amazon’un Alexa’sının baş götürdüğü sesli asistan piyasasında Bixby, Samsung’un akıllı hoparlöründen, Spotify’a kadar birçok yerde karşımıza çıkacak.

Samsung, Google ile Bixby üzerine partnerliğinde, arama devinin bir takım kilit hizmetlerini sesli asistanla entegre edecek. Amazon’un Alexa’sının gölgesinde kalan sesli asistan pazarında Bixby için Google ile işbirliği yapmak fazlasıyla mantıklı bir hareket. Google için de bu işbirliği oldukça verimli olacak. En iyi Android üreticilerinden biriyle, çok fazla kaynak harcamak zorunda kalmadan, kendi hizmetlerini tanıtmaya yardımcı olacak.

Şimdilik işbirliğinin neleri ve hangi özellikleri kapsadığına dair çok fazla bilgi olmasa da Bixby’nin, Samsung’un ilk akıllı hoparlörü Galaxy Home’u kontrol edeceğini biliyoruz. Bunun yanı sıra Samsung’la sağlam bir işbirliği sağlayan Spotify, uygulamasının kontrolünü cihazlardaki Bixby 2.0 asistanıyla üzerinden sağlayabilecek.