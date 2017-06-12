Samsung’un ‘Güvenli Klasör’ Uygulaması Play Store’da!

Samsung, Galaxy S8 amiral gemileriyle birçok uygulamasını yeniledi ve her birini teker teker Google Play’de yayımlamaya başladı. Uygulamalarınızı ve dosyalarınızı cihazınızın güvenlik seçeneklerine göre şifreleyen Güvenli Klasör uygulaması bu hafta Play Store’daki yerini aldı.

Haziran ayının ilk günlerinde Koreli üretici Samsung, My Knox güvenlik platformunu Galaxy cihazlarından kaldırmıştı. Bu platform, kullanıcıların güvenliğini arttıran bir uygulama olarak kullanılıyordu. Çalışanlar ofislerinde iş dosyalarına kolayca ulaşırken, ev ortamında otomatik olarak kitlenen önemli verilere özellikle çocukların erişimine izin verilmiyordu. Knox, yeni Samsung cihazlarında bulunmayacak olsa da, eski sürümlerin kullanıcıları için bir geçiş dönemi başladı.

Samsung, My Knox uygulaması yerine kullanıcıları Güvenli Klasör uygulamasına geçmesini istiyor. Bu uygulama, Samsung Galaxy cihazlarınızda özel ve şifrelenmiş bir alan yaratıyor. Galaxy Note 7'de ilk defa sunulan sunulan Güvenli Klasör, yalnızca Galaxy App Store'dan indirilebiliyordu. Artık tüm kullanıcılar Play Store üzerinden uygulamaya erişebilecekler.

Tıpkı Knox'a benzer şekilde Güvenli Klasör de kullanıcılara ek bir koruma katmanı sağlama amacını taşıyor. Oyun ve uygulamaları birbirinden ayırmak için kolay çözümler sunuyor. Seçilen uygulamaları “Güvenli Klasöre taşı” seçeneğiyle kilit altına alabiliyorsunuz. Ayrıca dosyalarınız için “Dosya ekle” seçeneği bulunuyor. Güvenli Klasör, parmak izi sensörü, desen, PIN ve ya şifre seçenekleri ile kilitlenebiliyor.

Son olarak Samsung’un Play Store’da neden uygulamalarını yayımladığına gelecek olursak, kullanıcıların Galaxy App Store kullanma alışkanlıklarının yetersiz kalmasını sebep olarak gösterebiliriz. Ayrıca güncellemeleri vaktinde yayımlamak ve muhtemel sorunları ortadan kaldırmak için Play Store, daha kapsamlı çözümler sunuyor. Güveli Klasör uygulamasını Galaxy cihazlarınızda kullanmak için hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.