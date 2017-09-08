Açık Bulan Samsung Kullanıcıları 200.000$ ile Ödüllendirecek

Çeşitli firmalar, yazılımlarında açık bulan kişilere yüklü miktarlarda ücretler ödeyerek ödüllendirebiliyorlar. Samsung, yeni çıkan hizmetlerinin ve cihazlarının açıklarını bulan kişilerin programa dahil olduğunu belirtti.

Samsung, kendi sitesinde yaptığı açıklama ile güncelleme alan Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy A, Galaxy J ve Galaxy Tab serilerinden oluşan 38 cihazda güvenlik açıkları bulan kişilere 200.000$'a kadar ödül vereceğini duyurdu. Ayrıca Samsung, Bixby ve Samsung Pay'in dahil olduğu hizmetlerinde açık bulan kişileri de programa dahil edeceğinin müjdesini verdi.

Daha önce Apple, Microsoft ve Google gibi şirketlerin uyguladığı bu ödül programı, güvenlik uzmanlarına ve internet korsanlarına yasal yoldan milyonlarca dolar kazandırdı. Olası sorunlar sebebiyle yüksek miktarlarda zarara girmekten kurtulan şirket, yaşayacağı zararın ufak bir payını güvenlik açığını bulan kişiye vererek ödüllendiriyor.

Bulacağınız güvenlik açığına göre değişen ödül en düşük 200$ en yüksek ise 200.000$ olarak belirtiliyor. Microsoft daha önce Windows 10'da açık bulan kişilere 250.000$ vereceğini açıklamıştı.