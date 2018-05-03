Samsung, hız odaklı yeni PRO Endurance hafıza kartlarını duyurdu. Önceki nesle göre 25 kat daha fazla dayanıklılık sunan kartlardan 128GB'lık versiyonunun 5 yıla kadar garantisi bulunuyor.

Samsung, endüstri lideri bir dayanıklılık sunan ve 43,8001 saate kadar video kaydını destekleyen yeni PRO Endurance microSDHC/microSDXC hafıza kartlarını tanıttı. Güvenlik kameraları, vücut kameraları ve araç kameralarında kullanılabilen yeni hafıza kartları, 100MB/s okuma ve 30MB/s yazma hızlarının yanı sıra Full HD ve 4K video kaydını destekliyor.

Samsung’un açıklamasına göre yeni hafıza kartları, şirketin bir önceki hız odaklı hafıza kartlarına göre 25 kat daha fazla dayanıklılık sunuyor. Samsung’un 4-Proof koruması sayesinde suya, aşırı sıcaklıklara, manyetizmaya ve x-ray ışınlarına dayanacak şekilde geliştirilen kartların 128GB’lık versiyonunun 5 yıla kadar sınır garantisi de bulunuyor.

Samsung’un yeni PRO Endurance hafıza kartları için üç farklı depolama seçeneği bulunuyor. 32GB’lık versiyon 25 dolardan satışa çıkarken, 64GB’lık versiyon 45 dolar, 128GB’lık versiyonu ise 90 dolar fiyat etiketi ile satışa çıktı. Elbette ki bu fiyatlara vergiler dahil değil.