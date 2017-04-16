Samsung Hakkında Muhtemelen Hiç Duymadığınız 10 Bilgi

Bu yazımızda dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Samsung hakkında muhtemelen hiç duymadığınız bilgileri derledik.

Güney Kore merkezli dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Samsung'u hepimiz tanıyor ve birçok başarısını biliyoruz ancak aslında Samsung'un bu başarılarınının ardında pek bilmediğimiz çok ilginç ve önemli detaylar yatıyor. Biz de bu yazımızda Samsung hakkında pek fazla bilinmeyen 10 bilgiyi listeledik.

1) Makarna fabrikası olarak kuruldu

Bugünün en büyük teknoloji devi olan Samsung, 1938 yılında kurulduğu ilk dönemlerde makarna fabrikasıydı ve üretim sürecindeki güçlü teknolojiler Samsung'u bir teknoloji devi olma yolunda itti.

2) Korece'de "üç yıldız" anlamına geliyor

Samsung şirketinin ismi Korece'de tüm yıldızların sonsuza dek daim olmasını simgeleyen 'üç yıldız' anlamına gelmektedir. Yani kısacası şirketin adı da başarılarının bir simgesi.

3) Dünyanın en yüksek gökdelenini Samsung inşa etti

Muhtemelen Samsung'un dozer gibi çeşitli kazı araçları ürettiğini biliyordunuz ancak dünyanın en yüksek binasının Samsung tarafından inşa edildiğini biliyor muydunuz? Dubai'de bulunan ve dünyanın en uzun yüksek binası Burç Halife, Samsung'un inşaat bölümü tarafından inşa edildi. Üstelik sadece bu değil, Burç Halife binasından önce dünyanın en yüksek gökdeleni olan Taipei 101 de Samsung tarafından inşa edilmişti.

4) Samsung'un Microsoft ve Apple'dan daha fazla çalışanı var

Samsung hem farklı sektörlerde de bulunduğu için hem de üretim yapan bir şirket olduğu için Apple ve Microsoft gibi şirketlere kıyasla çok daha fazla kişiyi istihdam ediyor. Öyle ki Apple ve Microsoft'un istihdam ettiği kişi sayısı 100.000 civarındayken bugün Samsung'ta yaklaşık 400.000 kişi çalışıyor.

5) Samsung aslında birçok rakibi için üretim yapıyor

Samsung daha önceden Apple'ın A serisi işlemcilerinin önemli bir kısmının üretimini üstleniyordu. Şimdilerde ise Samsung, iddialara göre yakın zamanda Apple'ın iPhone'ları için OLED ekran üretmeye hazırlanıyor ve Apple dışında birçok farklı şirkete de bileşenler üretiyor.

6) Galaxy S8, Xiaomi Mi Mix'ten daha ince çerçevelere sahip

Bu da Infinity Display teknolojisiyle birlikte Samsung'un tüketiciyle buluşan en ince ekran çerçevelerine sahip telefonu yaptığını gösteriyor. Öyle ki Xiaomi Mi Mix'in ekran - kasa oranı %83, Galaxy S8'in ise %86.

7) Televizyon pazarının lideri

Samsung'un akıllı telefon pazarındaki rekabetini ve diğer teknoloji markalarını göremediğimiz ilginç sektörlerini bir kenara bırakacak olursak Samsung televizyon tarafında da önemli bir başarı sergiliyor. Samsung, yaklaşık 7 yıldır dünyanın en büyük televizyon üreticisi unvanına sahip.

8) Samsung'un kâr amacı gütmeyen bir sağlık kuruluşu var

Şirket bu kuruluşta sağlık teknolojileri geliştiilmesi için her yıl düzenli olarak bağış yapıyor ve hiçbir şekilde kâr amacı gütmeden tüm canlıların daha iyi bir yaşama sahip olabilmesi adına çalışıyor.

9) Samsung'un Android gibi kendi akıllı işletim sistemini kullanan telefonları da var

Muhtemelen hepinizin duyduğu Samsung'a ait Tizen işletim sistemi Samsung Z serisi akıllı telefonlarda da kullanılıyor. Bu telefonlar genellikle uzak doğu ülkelerinde uygun fiyatlarla satılıyor.

10) Samsung'un onlarca sahip olduğu spor kulübü var

Teknoloji devi Samsung aynı zamanda 6 adet profesyonel 7 adet de amatör spor kulübü bulunuyor. Ayrıca Samsung dünyanın en büyük e-spor kulüplerinden birinin de sahibi.