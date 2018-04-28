Samsung, Hindistan'daki En Çok Satılan Amiral Gemisi Tahtını

Dev şirket Samsung, yılın ilk çeyreğinde Hindistan'ın en önemli amiral gemisi olma konumunu tekrar elde etti.

Samsung, Güney Asya ülkesindeki en başarılı premium akıllı telefon satıcısı olan Counterpoint Research programlarında yer etti. Bu gelişme, şu anda Hindistan'da en çok satan amiral gemisi olan Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ın başarılarına bağlanıyor. Samsung cihazları yılın ilk çeyreğindeki primi pazar payının %50'sine sahip. Galaxy S9 serisi ise çarpıcı özellikleriyle Hindistan'da bulunan tüm mobil cihaz satışlarının %29'una sahip.

OnePlus 5T, ülkedeki ikinci en çok satan amiral gemisi ailesi ve %25'lik bir paya sahip. Araştırma firması, önümüzdeki haftalarda Çinli şirketin piyasaya süreceği OnePlus 6'nın satış rakamlarını hesaplayacak. Şimdiki tahminlere göre OnePlus, Hindistan'daki amiral gemisi satışlarının en büyük bölümünü 2018'in üçüncü çeyreğinde yakalayalayabilecek.

Xiaomi, Huawei ve Nokia gibi piyasada en üst paya sahip telefonların da daha iyi bir performans göstermeleri bekleniyor. Hintli akıllı telefon piyasasının genel durumu hala pek çok endüstri takipçisinin de kabul ettiği gibi Xiaomi'yi destekliyor.

Ancak şu anda Çin'deki firmanın yerel sevkiyat rakamlarının geniş çapta olduğu söylense de Samsung firması, Xiaomi'den üstünlüğünü şimdilik kabul ettirmiş gibi görünüyor.