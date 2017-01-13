Samsung Hızlı Davrandı: Galaxy A (2017) Serisi Cihazlar Satışa Çıkmaya Başlıyor

Geçtiğimiz günlerde Galaxy A (2017) serisini duyuran Samsung, cihazları hızla piyasaya sürdü. Yeni A serisi ilk olarak Rusya'da satışa çıktı. Peki fiyatları ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde CES 2017 kapsamında özellikle suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasıyla dikkat çeken Galaxy A (2017) serisini tanıtan Samsung, özellikle geçtiğimiz yıl Note 7 skandalıyla birlikte ciddi bir maddi kayıp yaşamıştı.

Şimdi hem bu maddi kaybı azaltmak, hem de 2017'de hızlı davranarak en fazla satış rakamına ulaşan markalar arasında yine zirvede yer almak isteyen Samsung şimdiden Galaxy A (2017) serisini satışa sundu. İlk olarak cihazlar Rusya'da satışa çıkarken Rusya'nın ardınan cihazlar ABD'de ve sonra da dünya genelinde hızlı bir şekilde satışa sunulacak. Muhtemelen ülkemizde de yakın zamanda Galaxy A (2017) ailesini göreceğiz.

Galaxy A (2017) serisinin fiyatları ne kadar?

Rusya için açıklanan fiyatlara göre Galaxy A3 (2017) yaklaşık 386 dolar, Galaxy A5 (2017) yaklaşık 470 dolar ve Galaxy A7 (2017) yaklaşık 555 dolardan satılacak. Rusya açısından fiyatlar uygun görülse de bu fiyatları ülkemize göre incelediğimizde hem döviz kurunun yükselişi hem de ek vergilerle fiyatların ciddi anlamda artacağını söyleyebiliriz.