Samsung, Hızlı Şarj Destekli Harici Bataryasını Satışa Sundu!

Samsung, hızlı şarj desteği bulunan yeni harici bataryasını satışa sundu. Gönül isterdi ki yüksek paralar verilerek satın alınan telefonların yanında bir hediye olarak gelsin. Hediye olarak gelmediği gib, kapasitesi ile fiyatını karşılaştırdığımızda da birazcık pahalı olduğunu görüyoruz.

Samsung, yalnızca telefon değil, teknoloji denildiğinde akla gelecek yüzlerce farklı ürünü piyasaya sunuyor. Kısa süre önce duyurduğu hızlı şarj destekli taşınabilir Powerbank’i bugün piyasaya süren Samsung, yeni taşınabilir bataryasında USB, microUSB ve USB Type-C çıkışları sundu. Model numarası EB-PG950 olan cihazda 5100 mAh batarya bulunurken, telefonunuzu bataryasına göre en az 1 - 1.5 kez doldurması bekleniyor. Cihazın üzerinde yer alan LED göstergesi sayesinde, içerisinde ne kadar güç kaldığını da görebiliyorsunuz.

Samsung, harici bataryaları yeni çıkan Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için ideal bir aksesuar olarak görüyor. Elbette gönül isterdi ki 4000 TL verdiğimiz bir telefonun yanında taşınabilir batarya hediye edilsin ama böyle bir şey şu an için geçerli değil.

Hızlı şarj desteği, normal hızlı şarjlardan ziyade 1.5 kat hız sağlayabilirken, hızlı şarj desteği olan tüm telefonlara destek veriyor. Powerbank ile birlikte bir de cihaza ait kılıf geliyor. Bu kılıfı her yere kolaylıkla asabilir ve telefonu şarj ederken telefonu kullanmaya devam edebilirsiniz.

Samsung’un yeni taşınabilir bataryalarında iki ayrı renk seçeneği bulunuyor. Lacivert ve gümüş renkleri arasından istediğinizi seçebileceğiniz cihaza 59.99 dolar(214 TL) ücret ödeyerek sahip olabilirsiniz. Powerbank için hazırlanmış videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.