Samsung, Parmak İzi Sensörlü ‘Rulo Ekran’ Patentini Aldı!

Samsung, akıllı telefon sektörünün tartışmasız liderlerinden birisi olarak yoluna devam ederken, geleceğin mobil cihaz teknolojileri için de önemli adımlar atıyor. Güney Koreli dev, katlanabilir ekrandan sonra şimdi rulo gibi sarma ekran patentini aldı.

Samsung, her dönemde olduğu gibi günümüzdeki algılara ters düşecek teknolojik patentlerinin sayısını arttırıyor. Geleceğin mobil cihazları elbette bir evrim geçirecekler, ancak bu değişimin nasıl olacağını uzun yıllar içerisinde gene dev teknoloji şirketleri belirleyecek.

2017’de katlanabilr ekran patenti alan Samsung ve Apple gibi devler, birer hareketsiz yüzey olarak tanımladığımız ve alıştığımız ekranların formu konusunda önemli çalışmalara imza atıyorlar. Küçülen entegre devreler ve artık silikon gibi esnek maddelere uyarlanabilen ekran teknolojileri, tüketici elektroniğine girmek için gün sayıyorlar. Haliyle firmalar da önümüzdeki süreçte telif sıkıntıları yaşamamak için akıllarına gelen her ürünü kendi adlarına tescilliyorlar.

Samsung’un aldığı en son patentler arasında bir rulo gibi katlayabileceğiniz ekran bulunuyor:

Bu ekranın içine geçen yıl en çok tartışılan konulardan birisi olan ekrana gömülü parmak izi sensörünü de dahil edin. Ana gövde boyunca konumlandırılmış mıknatıslar sayesinde kolayca açılıp kapanabilen bu rulo ekran gelecekte rağbet görür mü bilinmez, ancak heyecan yarattığı bir gerçek.

Metal gövde içinde silindirik bir şekilde duran ekran, akıllı telefon gibi her an yanımızda olan cihazlara özel mi yoksa tabletlere birer alternatif olarak mı tasarlandı bilinmiyor.

Söz konusu teknoloji hakkında yorumlarınızı bekliyoruz, takipte kalın :)