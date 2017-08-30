IFA 2017 Berlin Fuarı'nda yerini alan Samsung, Note 8 duyurusundan sonra önem verdiği diğer ürünlerini sergilemeye başladı. Gear Sport S4'le birlikte Fit 2 Pro bileklik ve Gear IconX kulaklık modellerini de açıklayan Samsung, bu alanda da oldukça iddialı olduğunu gösteriyor.

Samsung Galaxy Note 8 geride kaldı. Firma şimdi yeni büyük ürünleri üzerinde odaklanıyor. IFA 2017 sergisinde televizyonlar, Gear Sport s4, Fit 2 Pro ve IconX (2018) gibi akıllı giyilebilir cihazlar sergileniyor.

Samsung Gear Sport

Samsung Gear Sport yüzme odaklı olmak üzere çeşitli sportif faaliyetler için özel olarak tasarlanmış en yeni akıllı saat olma özelliği taşıyor. Unisex cihaz iki farklı ölçülerde karşımıza çıkıyor: Bir varyant 42mm, 1.2”, Super AMOLED 360p ekran, diğeri ise 20mm kalınlığında olacak. 20mm kalınlığında olacak olanın kordon uzunluğu değişecek.

Gear Sport kordonsuz 50gram ağırlığında, dual-core 1.0GHz işlemci üzerinde çalışıyor ve bellek olarak 768MB RAM kullanıyor. Dahili hafızası 4GB olan saatte nabız ölçer, GPS, Wi-Fi ve Bluetooth bulunuyor. Entegre saat bataryası 300 mAh olmakla birlikte, kablosuz olarak şarj edilebliiyor.

Gear Sport özellikle yüzücü kitleyi hedef alıyor. 50 metre derinliğe kadar dayanabilen saat, MIL-STD-810G değerlendirme standardına sahip. Bu standart saatin havuza ve tuzlu suya, kumlu ve tozlu ortamlara, ultraviyole ışınlara, şok ve benzeri dış etkenlere karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor. Ön yüzde bulunan cam ‘Gorilla Glass 3’ olmakla birlikte saatin kasası paslanmaz çelikten yapılmış.

Saat, Tizen işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve aynı zamanda Samsung Cloud, Samsung Bixby, Samsung Pay üzerinden IoT (internete bağlı ev cihazları) özellikli cihazların kontrolüyle birlikte Power Pont ve Samsung Gear VR için uzaktan kumanda fonksiyonlarını destekliyor.

Gear Sport’u destekleyen S Health uygulaması Android 4.3 ve üzeri tüm Galaxy telefonlarda, 4.4 KitKat ve sonrası tüm Android telefonlarda ya da iOS 9 ve sonrası üzerinde çalışan tüm iPhone 5 ve yukarı modellerde kullanılabilecek.

Samsung Gear Fit2 Pro

Samsung Gear Fit2 Pro’nun firma sayfası, Note 8 açıklanmadan saatler öncesinde yayınlanmıştı. Büyük ihtimalle bir yanlışlık eseri gerçekleşen bu olaydan sonra sayfada belirtildiği gibi temel itibariyle orijinal Fit2 ile benzerlik taşıyan cihaz, 5ATM su geçirmezlik, MIL-STD-810G deniz suyu, şok, ultraviyole ışın ve diğer etkenlere karşı dayanıklılık ile geliştirilmiş. Aynı zamanda yeni yüzme egzersizlerini de destekliyor.

Daha önceki modelin teknik özelliklerini kısaca belirtecek olursak:

1.5 inch, 216x432 piksel Super AMOLED kıvrımlı ekran ve Gorilla Glass 3, 34 gram ağırlık, 1.0GHz dual-core işlemci, 512MB RAM, 4GB hafıza, nabız ölçer, GPS, Wi-Fi, Bluetooth ve 200 mAh batarya.

Orijinalinde olduğu gibi bu model de ‘Small’ ve ‘Large’ ölçülerinde piyasaya çıkacak.

Samsung, kullanıcı deneyimini zenginleştirmek için farklı firmalarla iş birliğine gitmiş. Spotify çevrimdışı olarak 500 şarkı dinlemenize imkan verirken, aynı zamanda UA Record için 1 yıllık ücretsiz premium üyelik de gerçekletirebiliyorsunuz. Speedo ve Under Armour gibi ortaklar da yüzme egzersizleri için uzmanlıklarından faydalandıracaklar.

Samsung Gear IconX (2018)

Samsung’un duyurduğu son aksesuar Gear IconX (2018) kablosuz kulaklık. İkinci nesil IconX ürünü olan bu kulaklıklar, arttırılmış batarya ömrüne sahipler. 5 saat boyunca Bluetooth üzerinden müzik dinlenebiliyor (bekleme modunda 7 saat), 4 saat boyunca konuşma yapılabiliyor.

Her bir kulaklığın kendine ait 4GB hafızası, 82 mAh bataryası var ve 8 gram ağırlığındalar. Aynı zamanda tekli/çiftli/üçlü tıklama ve basılı tutma, yukarı-aşağı kaydırma gibi bir takım jestleri destekleyen, dayanıklı yüzeye sahipler. IconX (2018) aynı zamanda Bixby destekli olacak.

Şarj kutusu öncekine oranla daha küçük ve hızlı şarjlamayı destekliyor. Kapasitesi ise 340 mAh. Samsung, kutu üzerinden yapılacak 10 dakikalık bir şarj ile 1 saatlik kullanım gerçekleştirilebileceğini söylüyor.