Samsung, IFA'da Katlanabilir Telefon Tanıtacak!

Uzunca bir süredir Samsung’un katlanabilir telefon ürettiği muhabbeti nihayet gerçek oluyor.

Samsung’un ve Apple’ın uzun süredir gerek patentleri, gerekse konseptleri ile bizlere gösterdikleri katlanabilir telefon furyası resmen başlıyor olabilir. Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, bu sene Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy Note 8 gibi önemli tanıtımlarının yanı sıra Berlin’de katlanabilir telefonunu gösterecek.

Bükülebilir, esnek ekrana sahip olan bir telefon sunması beklenen Samsung, bunu büyük ihtimalle satışa değil, tanıtım maksadıyla IFA 2017 katılımcılarına sunacak. Bir prototipi göreceğimiz IFA 2017’de bakalım bu telefona ilgi nasıl olacak.

Bundan 3 yıl önce bir tanıtım videosu ile karşımıza çıkan Samsung'un katlanabilir telefon konsepti, bu sefer kanlı canlı karşımızda olabilir. Hem tablet hem telefon gibi kullanım vadetmesi beklenen cihazın en önemli detay olarak sağlamlığı ne durumda olacağı merak konusu.

Eğer Samsung’un planları da doğru giderse 2018 ya da en geç 2019’da bu katlanabilir telefonları göreceğiz gibi görünüyor.