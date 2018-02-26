Samsung İkinci Nesil DeX Pad - Fiyatı ve Özellikleri

Samsung'un akıllı telefonları masaüstü bilgisayara dönüştüren istasyonu DeX, Galaxy S9 amiral gemi ikilisi ile birlikte yenilendi. Yeni Samsung DeXPad, fare ve klavyeye olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Samsung, dün akşam gerçekleştirdiği etkinlikte yeni amiral gemileri Galaxy S9 ve Galaxy S9+ ile birlikte masaüstü istasyonu olan Samsung DeX’in yeni versiyonunu da tanıttı. Geçtiğimiz yıl Galaxy S8’ler ile birlikte tanıtılan DeX’in geliştirilmiş versiyonu olan cihaz, ilk nesil DeX’in eksik olan özelliklerini tamamlıyor.

Farkları daha iyi tespit etmek için öncelikle geçtiğimiz yıl tanıtılan Dex Pad’i bir hatırlamak gerekirse; birinci nesil DeX’e cihazımızı dikey pozisyonda bağlayabiliyorduk ve bu sayede bir monitör ya da TV’yi Full HD çözünürlükte bir bilgisayara dönüştürebiliyorduk. Fakat bu bilgisayarı kullanabilmemiz için DeX’e bir fare ve klavye bağlamamız gerekiyordu.

İkinci nesil DeX ile birlikte tasarım yenileniyor ve cihazımızı yatay pozisyonda DeX’e bağlayabiliyoruz. Daha da önemlisi artık telefonumuzu DeX aracılığı ile bir monitör ya da TV’ye bağladığımızda telefon ekranını bir dokunmatik fare yada dokunmatik klavye olarak kullanabiliyoruz. Üstelik yeni nesil DeX, 2K görüntü desteğine de sahip.

2. nesil Samsung DeX’te de birinci nesilde olduğu gibi iki USB portu, bir USB Type-C portu ve bir HDMI portu bulunuyor. Fakat değiştirilen tasarımla birlikte DeX, ethernet girişine veda ediyor. Ne olursa olsun yeni DeX’in klavye ve fareye olan ihtiyacı kaldırdığı için birinci nesle göre önemli değişiklikler getirdiğini söylemek mümkün.