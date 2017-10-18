Apple ve Samsung, Apple'ı altetmek için ortak olarak güçlendirilmiş artırılmış gerçeklik ekibi kuruyor.

Artırılmış gerçeklik yani "Augmented Reality(AR)" pazarı gün geçtikçe büyüyor. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen WWDC 2017'de Apple'ın tanıttığı "Artırılmış gerçeklik geliştirici kiti"ne (ARKit) rakip olması için Google tarafından piyasaya sürülen ARCore, Samsung'un Galaxy modellerine de gelecek.

Bu yeni ortaklıkla birlikte geliştiriciler, hem Galaxy S8, Not 8 ve diğer Galaxy cihazlarda hem de Google'ın Pixel cihazlarında çalışan ARCore uygulamalarını tasarlayabilecekler. S8 modeli halihazırda Samsung ile Google'ın ilk ArCore ortaklığıydı ancak bugün düzenlenen Samsung Geliştirici Konferansı'nda yapılan açıklamalarda gelecekteki tüm Samsung Galaxy modellerinde bu ortaklığın devam edeceği belirtildi. Bilindiği üzere Dünya'nın en çok telefon satan markası olan Samsung, Android cihazların en ücra köşelere kadar yayılımı konusunda Google ile uzun yıllardır beraber ortaklık yapıyor ve bu ortaklık, Android'in gücünü artırılmış gerçeklik piyasasına da taşınmak isteniyor.

ARKit, Google'ın geçtiğimiz yıllarda duyurduğu Project Tango'sunun bir çeşit evrim geçirmiş hali. Bilindiği üzere Project Tango, 3 boyutlu sensörlere, 120 derecelik görüş açısı olan bir kameraya ve 3 boyutlu harita çıkarma özelliğine sahipti. Tango, 2014'teki tanıtımından bu yana dolambaçlı bir yol kat etti ve Lenovo Phab 2 Pro ve Asus ZenFone AR gibi farklı telefon modelleriyle birlikte geldi. Öte yandan ARCore ise Apple'ın ARKit'ine doğrudan bir rakip ve artırılmış gerçeklik deneyimlerini daha az güçlü cihazlara getiren bir yazılım.Siz ne düşünüyorsunuz artırılmış gerçeklik tamamen hayatımıza girecek mi?