Samsung, iPhone 8 Ekranlarını Üretmek İçin Fabrika Açıyor!

Samsung’un ekran teknolojilerinden sorumlu birimi Samsung Display, Apple’dan alınan OLED ekran siparişlerini karşılamak için yeni bir fabrikanın inşasına başladı.

Kore'deki haber ajansları tarafından geçilen haberlere göre Samsung Display, Apple’dan aldığı işin altından mevcut üretim hattıyla kalkamayacak. Firma, sırf iPhone 8’lerde kullanılması beklenen ekran için yeni bir fabrika inşasının başladığını belirtti.

ET News’e göre, Samsung'un mevcut tesislerinden her birinin aylık 135.000 ekran üretim hedefine ulaştığını ve bu rakamın yeni tesis sayesinde 270.000 adede ulaşacağı söyleniyor. Tüm bu üretimin rakamının içinde elbette Samsung'un kendi telefonları için üretilen ekranlar da var.

Apple ekran üretimi için Samsung’a tam 20 milyar dolarlık -başka bir deyişle 70 milyon TL’lik- bir yatırım yaptı. Daha önceki iPhone’larda sadece LCD ekran kullanan Apple, OLED ekran kullanma kararı alınca, üretici firma tercihini Samsung’tan yana yaptı. Hal böyle olunca akıllara iki firmanın sürekli rekabeti geliyor ve dişli bir rakibi olmayan firmaların Apple ya da Samsung büyüyemediklerini hatırlatmamız gerekiyor. Tıpkı Microsoft ve Apple örneğinde olduğu gibi, iki devden birisi olmazsa diğeri de olmuyor. Bu tarz ortaklıklar bunun en büyük ispatıdır ve amaçları üstünlük kurmak değildir.

OLED ekranların diğer ekranlara göre temel avantajları arasında daha canlı renkler ve daha düşük enerji kullanımı var. Aynı zamanda cihazların fiziksel olarak çok daha küçük olmasına imkan tanıyorlar. Ayrıca, tıpkı Galaxy S8’de olduğu gibi kavisli görüntüler oluşturmaya da olanak tanırlar.