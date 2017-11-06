Samsung, iPhone'larla Dalga Geçtiği Yeni Bir Reklam Yayınladı

Samsung yayınladığı yeni bir reklamda, 10 yıl boyunca iPhone tercih eden bir insanın dramını işledi.

Samsung, sık sık Apple’ı kötülediği reklamlar çekmiştir. Yayınlanan yeni video ise bu olayı bir üst boyuta aktarıyor. iPhone’un 10. yılına özel bir video çeken Samsung, “Growing Up” ismini verdiği videoda Apple'la dalga geçiyor.

Reklamda sürekli iPhone satın alan bir adamla, Samsung cihazları tercih eden bir kız var. Sevgili olan bu iki insanın yer aldığı videoda, iPhone sahibi adamın yıllar boyunca sürekli hayal kırıklığına uğradığını görüyoruz.

Son derece yaratıcı bir video ortaya çıkartan Samsung, iPhone’ların harici depolama birimi takamamasıyla başlayarak, bir adamın kız arkadaşının telefonlarında gördüğü özellikleri nasıl kıskandığını gösteriyor. Apple’ın daha bu sene geçiş yaptığı kablosuz şarj ve geçen sene çıkartılan 3.5mm kulaklık girişiyle de dalga geçen Samsung, alternatif olarak Samsung Galaxy Note 8’i gösteriyor.

iPhone’lar çok güzel telefonlar olsa da, işler özgür erişime girdiğinde kullanıcıların elini kolunu bağlıyor. Bu video da, artık bundan sıkılan iPhone kullanıcılarının dikkatini çekmeyi hedefliyor. Peki, siz bu videodan sonra bu iki ezeli rakip firma arasında hangisini tercih edersiniz? Yorumlarınızı bekliyorum.