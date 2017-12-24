Samsung iPhone X OLED Ekranlardan 22 Milyar Dolar Kazanacak

Sektör uzmanlarının tahminlerine göre Apple'a 180-200 milyon civarında OLED ekran satacak olan Samsung, toplam satıştan 22 milyar dolar kazanabilecek.

iPhone X sadece Apple için değil, aynı zamanda Apple’ın en büyük rakibi Samsung için de büyük kazançlar sağlayacak gibi görünüyor. Investor’ın haberine göre Samsung, Apple’ın iPhone X yapımında kullandığı OLED ekranların satışından 22 milyar dolar kazanacak gibi görünüyor.

Samsung Display’in iPhone X’da kullanılmak üzere 180-200 milyon civarında OLED paneli satması bekleniyor. Samsung 2017 yılında Apple’a 50 milyon OLED panel göndermişti.

Panel üretimindeki artış, Samsung’un A3 panel üretim serisinde artış gösteren verimlilik oranlarıyla ilişkilendiriliyor. A3 bu yıl başında %60 oranında bir verim oranına sahipken, 2017 yılının son yarısında ise %80’lik bir verim oranına ulaşmıştı.

Sektörün analistlerinden birinin Investor’a yaptığı açıklama şöyle: “Göründüğü kadarıyla verim oranları %90’a yaklaşıyor. Dünyanın en yüksek kaliteli esnek OLED standart seviyelerinin uygulamaya girmesinden sonra bile Samsung’un yakaladığı bu seviyeler, oldukça önemli.”

Firma, %90’lık verim oranına sahip yıllık yaklaşık 224 milyon panel üretmeyi düşünüyor. Başlangıçta Samsung’un iPhone X ekranlar için Apple’a A5 serisi panel temin edeceği düşünülüyordu fakat daha sonra mevcut A3 üretim serisinde kalmayı tercih etmişti. Samsung’un iPhone X OLED panellerine ek olarak, küçük ve orta boy ekran satışlarının da artış sağlaması bekleniyor.

Sektörde rekabet halinde olan iki akıllı telefon üreticisinden biri olan Apple’ın Samsung’dan ekran alması şaşırtıcı gelebilir ama iki firma geçmişte de bazı konularda iş birliği yapmışlardı. Apple, kaliteli ürün yapımıyla tanınan bir firmadır. Samsung ise OLED ekranlar konusunda en iyilerden biri olarak bilinir.

Bununla birlikte Apple’ın Samsung’a olan bağımlılığını sona erdirmek için farklı bir üreticiyle temas halinde olduğuna dair rivayetler de çıkmıştı. Daha önce Apple’ın LG Display OLED ekran işletmesine yatırım yapacağı söylenmişti. Haberlere göre her iki firma daha sonra OLED panel tesisi açarak, iPhone’un yeni versiyonlarında kullanılacak olan panelleri üretecekler.