Samsung'un orta seviye akıllı telefonlarına güç verecek olan Exynos 7872 tanıtıldı. Samsung'un iddiasına göre yeni işlemci, tek çekirdek performansında iki kata kadar artış vaat ediyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2018 model orta seviye akıllı telefonlarının bazılarına güç verecek olan yeni Exynos 5 (Exynos 7872) işlemcisini tanıttı. Fakat Samsung’un yeni Exynos 5 işlemcisini kullanan ilk akıllı telefon, ironik bir şekilde Meizu M6s oldu.

Exynos 7872’de 6 işlemci çekirdeği bulunuyor. Bunlardan ikisi 2GHz frekans hızına sahip Cortex-A73 iken dördü 1.6GHz frekans hızına sahip olan Cortex-A53. Mali-G71MP1 grafik işlemcisine sahip çipset, LTE Cat.7 modem ile 300Mbps indirme ve 150Mbps yükleme hızı vaat ediyor.

Samsung, Exynos 5’in çift kamera desteği hakkında bir açıklama yapmadı fakat işlemci hem önde hem arkada 21.7 megapiksele kadar kamera desteği sunuyor. İşlemci, ayrıca Full HD çözünürlükte 120 fps video işleme ve oynatma özelliğine sahip.

Yeni Samsung Exynos 7872 işlemci, 14 nanometre üretim sürecinden geçti. Samsung’un iddiasına göre yeni Exynos 5 serisi işlemci, bir önceki nesil işlemciye göre tek çekirdek performansında iki kata kadar atış gösteriyor.