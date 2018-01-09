Samsung, İşlevsel Beyaz Tahtası Flip’i Tanıttı

Genellikle şirketlerin sunum amacıyla kullandığı beyaz tahtalar yerine Samsung, CES 2018’de tanıttığı Flip’i öneriyor.

Beyaz tahta, dünya genelindeki şirketlerin notlar almak ve sunumlarında kullandığı temel dayanak olabilir. Ancak tıpkı tebeşirli kara tahtalardan uzaklaştığımız gibi beyaz tahtaları da gelecekte tozlu raflara kaldıracağız. Bunların yerine ileri teknoloji ile donatılmış dijital beyaz tahtaları kullanacağız.

CES 2018’de Samsung, geleceğin işyerleri için bir vizyon sundu. Samsung, Flip WM55H sayesinde ekiplerin çalışmalarını dijital ortama taşıyarak işleri kolaylaştıracağını iddia ediyor. Hem "a4" boyutunda hem de analog beyaz tahta benzeri tasarımları bulunan WM55H, tanıdık bir tahta gibi hissettiriyor, ancak çok daha gelişmiş. Flip kullanan dört katılımcı, parmaklarını veya özel bir çift taraflı kalemi kullanarak aynı anda içerik ekleyebiliyor veya ekrana açıklama yapabiliyor.

Samsung Flip mümkün olduğunca fazla etkileşim sağlamak için kablosuz bağlantı, USB, PC ve mobil portlar ile cihaz uyumluluğu sunmakta. Ekran paylaşım özellikleri ile Flip içeriği, bağlı bilgisayarlarda, akıllı telefonlarda ve tabletlerde kesintisiz kalitede azalma olmadan kullanılabiliyor. Ayrıca, kolay fikir paylaşımı için kendi içeriğini harici bir cihazdan Flip ekranında da yayınlayabilirsiniz. Samsung Flip, kolay kullanımıyla mümkün olduğunca kullanıcı dostu olmayı hedeflemekte. Peki, siz Samsung Flip hakkında ne düşünüyorsunuz?