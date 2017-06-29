Samsung'un Kamerada Devrim Yaratan ISOCELL Teknolojisi!

Şanghay’da bu yıl ikincisi düzenlenen MWC etkinliğinde Samsung, mobil fotoğrafçılığa çağ atlatacak yeni sensör teknolojisini gün yüzüne çıkardı. İşte ISOCELL sensörleri hakkında bilmeniz gerekenler.

Öncelikle bu lens teknolojilerinin Samsung’un bundan sonraki bütün amiral gemilerinde yer vereceğini belirtelim. Yeni teknoloji kendine has teknik özellikler ile ön plana çıkarken, ISOCELL Bright, Fast, Slim ve Dual olmak üzere 4 çeşidi bulunuyor. Bu seçeneklerden ikincisi ise Galaxy Note 8 cihazında kullanılacak. Şimdi Samsung’un sunduğu bu teknolojiye daha yakından bakalım.

ISOCELL Nedir?

ISOCELL kamera sensörleri, diğer üreticiler tarafından üretilen daha genel arka ve ön yan aydınlatmalı sensörlerle karşılaştırıldığında, alışılmadık bir tasarım ve düzeni kullanılarak üretilen Samsung markasıdır. Bu tasarım, ışık yakalama açısından bir takım iyileştirmelere sahip Alan Derinliği İzolasyonlu (F-DTI) ve Dikey Aktarım Kapısı (VTG) ile Arka Planda Aydınlatılmış 3D Piksel teknolojisi üzerine kuruludur. Aslında ISOCELL Galaxy S5’de bir kez denendi, fakat sonraki cihazlarda bulunmadı.

Kısacası teknoloji temel anlamda, telefon kameralarındaki bulanıklık, kumlanma, aydınlık, ışık, alan derinliği, renk gibi olguların iyileştirilmesi için oluşturuldu. Akıllı telefonlarda, kamera pikselleri inanılmaz derecede küçük ve çok sıkı bir şekilde paketlendiğinden, RGB hücreleri arasında hafif ışık akışı ortaya çıkıyor ve bu da, görüntüde bir çok probleme sebep olabiliyor. Fotodiyot hücrelerini daha iyi izole ederek Samsung, kompakt sensör boyutuna rağmen daha iyi ışık yakalama ve daha düşük gürültü ile sonuçlanan çekimleri garanti altına alıyor.

ISOCELL Dual:

Geçtiğimiz yıl içerisinde bir dizi akıllı telefon üreticisinin çift kameraya geçtiğini gördük ve Samsung'un artık katılmaya yetecek kadar güvenilir bir duruşu var. ISOCELL Dual, Samsung'un tek renkli +RGB sensör yapılandırması olarak uygulandı ve Huawei'nin çift kamera akıllı telefonlarında oldukça başarılı bir şekilde kullanıldı. Qualcomm tarafından Clear Sight markası altında benzer bir teknoloji de tanıtıldı.

Özellikler açısından Samsung'un çift kamera yapılandırması, hem Samsung'un otofokus teknolojisine sahip, hem de bir RGB ve bir siyah-beyaz olmak üzere iki adet 13 megapikselli algılayıcıyla geliyor. Her iki kamera da, Samsung'un mevcut sensör sayısını ve dolayısıyla piksel sayısını iki katına çıkardığı için, Samsung Galaxy S8'in içindeki 1.4 inç yüksekliğindeki son derece yüksek sensörlerden daha küçük piksel boyutlarına sahip. Ayrıca, daha az ışığa sahip olan f/2.0 değerinde diyafram mevcut. Bununla birlikte Samsung, bu sensörlerin çeşitli kombinasyonlarda karıştırılabileceğini ve eşleştirilebileceğini söylüyor, bu nedenle de farklı türevleri zamanla görebiliriz.

ISOCELL Bright:

Samsung, Bright sensör serisinin "düşük ışıklı ortamlarda yüksek renk doğruluğu ve düşük gürültülü parlak ve keskin görüntüler" sunacak şekilde tasarlandığını söylüyor. Bu aralık hakkında çok fazla bilgi vermiyor. Ancak çift kameralı cihazlar haricinde çıkacak yeni telefonların çoğu Bright teknolojisine sahip olacaktır.

ISOCELL Fast:

Şirket, etkileyici Dual Pixel otofokus (PDAF) teknolojisini geçen yıl Galaxy S7 amiral gemisi için piyasaya sundu ve bu teknolojiyi üst düzey kamera modüllerine entegre etmeye devam ediyor. Eski kontrast görüntü analizinin aksine PDAF, nesnenin uzaklığını belirlemek için sensörün piksellerine farklı noktalarda vuran ışık değerlerini kullanıyor, ancak bu sensör için ek donanım gerektirir.

ISOCELL Slim:

Samsung'un yeni cihazlarda kamera çıkıntılarını yok etmek için geliştirdiği ince sensörlerdir. Açıkça söylemek gerekirse iyi çekim yapan bütün kameraların, cihazların arka yüzeyinde çıkıntı yapması epey can sıkıcı. Bu teknoloji ise bize daha ince telefonlarda çok daha üst düzey çekimler yapmamız için fırsat verecek.

Sonuç

ISOCELL teknolojisi Samsung için yeni bir girişim değil. Firma son 5 yıldır çıkardığı amiral gemilerinde bu teknolojileri denemeye çalıştı ve gün geçtikçe de iyileştirdi. Bir tüketici olarak şaşırmamanızda fayda var: Günümüzde aldığımız hemen hemen her ürün deneysel özellikler barındırırlar. Artık Samsung yeni sensör teknolojilerini ISOCELL çatısı altında kullandı ve bu, bizlere kesinlikle çok iyi yansıyacak.