Samsung İsveç tarafından geliştirilen Unspoil Me isimli proje, 23 dakikalık hipnoz seansından sonra sevdiğiniz dizileri hafızanızdan tamamen silmeyi vadediyor.

Kulağa çok garip geldiğinin farkındayım, fakat bunu Samsung İsveç’in bizzat kendisi iddia ediyor. 23 dakikalık bir hipnoz seansının ismi olan Unspoil Me projesinin geliştirilmesinde Ulf Sandstörm ve Fredrik Praesto isimli iki uzmanla birlikte çalışılmış. Projenin amacı, henüz izlemediğiniz fakat bol bol spoiler yediğiniz için izleyesinizin gelmediği bir diziyi, aklınızda kalan tüm replikleri zihninizden silip en baştan izlettirmek.

Hipnoz seansı başlamadan katılımcının 18 yaş üstü ve akıl sağlığının yerine olduğunu onaylaması gerekiyor. Bu şartları sağlayan katılımcı, Fredrik Praesto’nun sesini duymaya başlıyor ve unutmak istediği diziye odaklanması gerektiğini söylüyor. Sonunda 23 dakikalık hipnoterapi seansı başlıyor.

Daha derin bir noktaya ulaşması için katılımcıya 300’den geriye saymasını söyleyen Praesto, ardından doğa manzaraları arasında dolandıktan sonra doğrusal bir zaman kavramından bahsedip katılımcıyı bu doğrular üzerinde ileri geri atlamalar yapabilmenin mümkün olduğuna ikna etmeye çalışıyor. En sonunda katılımcıdan unutmak istediği diziyi izlemeye başladığı mekanı hayal etmesini ve o andan itibaren geriye adım atmasını istiyor.

Samsung İsveç, bu seans ile odaklandığınız dizinin zihninizden silindiğini iddia diyor. En etkili sonuca ulaşabilmek için de katılımcıya seansın ardından bir gece güzel bir uyku çekmesi öneriliyor.

Ne dersiniz, Samsung İsveç’in iddialarının bir doğruluk payı var mıdır? Söz konusu seansa ait videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.