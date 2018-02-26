Samsung Galaxy S9 ve S9 +’ta bulunan sensörlerden faydalanarak kullanıcıların kan basıncı ve stres durumunu takip edecek olan uygulama 15 Mart’ta test amacıyla Amerika’da başlatılacak.

GÜNEY Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S9 ve S9 + İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen Mobile World Congress'ten (MWC) bir gün önce tanıtıldı. Samsung son birkaç yıldır üretmiş olduğu amiral gemisi akıllı telefonlarda kalp hızı algılayıcısı sunuyor. Ayrıca şirket, Galaxy S9 ve S9 + telefonlarında kan basıncı ölçümlerini takip edebilecek bir optik sensör de ekledi. Bu yeni optik sensörün potansiyelini kullanmak için Samsung, Kaliforniya Üniversitesiyle birlikte geliştirdikleri My BP Lab uygulamasını duyurdu.

Kan basıncı ve stres durumu takibi için geliştirilen uygulama, Samsung Galaxy S9 ve S9 + telefonlarına entegre edilmiş sensörlerden faydalanacak. S9 ve S9 + kullanıcıları My BP Lab uygulamasını açtıktan sonra üç haftalık bir araştırma çalışmasına davet edilecekler. Çalışmaya katılan kişilerin gün boyu stres ve kan basıncı verilerinin saklanacak, ayrıca bu veriler her akşam egzersiz, diyet ve uyku şeylerin sorulduğu anketleri ile birlikte değerlendirilecek. Daha sonra kullanıcılar yaşam biçimleri ve sağlık durumlarıyla ilgili değerlendirme raporlarını alacaklar.

Bu uygulamayı kullanmak oldukça faydalı olabilir. Ancak 15 Mart’ta Google Play Store üzerinden indirilebilecek olan uygulama, başlangıçta sadece Amerika’da kullanıma sunulacak. İlk testlerin yapılmasından sonra başarılı sonuçlara ulaşılırsa tüm Dünya’da yayınlanacağını düşünüyorum. Bunun yanı sıra araştırma amaçlı olan uygulama başlangıçta ücretsiz olsa da, ileride ücretli versiyona geçiş yapabilir. Son olarak araştırma programına katılmak isteyen kullanıcıların 18 yaşını doldurmuş olmaları ve tabikide S9 veya S9 + sahibi olmaları gerekiyor.