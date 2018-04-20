Samsung’un Katlanabilir Ekranı 2019'da Çıkabilir

Samsung’un hala geliştirme aşamasında olan katlanabilir akıllı telefonları, önümüzdeki senenin başlarında piyasaya sunulabilir.

Samsung’un önümüzdeki senelerde görmeyi umduğumuz katlanabilir ekrana sahip akıllı telefonu, beklediğimizden daha yakında çıkabilir. Huawei’nin sessizce katlanabilir ekrana sahip telefonlar üzerinde çalıştığı bilgisi üzerine işleri hızlandırma kararı alan Samsung, katlanabilir ekrana sahip akıllı telefonu piyasaya sunan ilk firma olmak için 2019’da prototipe yakın ilk ürününü piyasaya sunabilir.

Sık sık Galaxy X ismiyle anılan katlanabilir akıllı telefon için bazı önemli bilgiler içeren yeni bir rapor yayınlandı. Bu yılın başlarında düzenlenen CES 2018’de Samsung’un katlanabilir ekran prototipini gizli bir toplantıda ortaklara sergilediği biliniyor. Her biri 3.5 inç olacak şekilde üç OLED ekranın yer aldığı prototipte, iki ekran açıldığında 7 inçlik büyük bir ekranın ortaya çıktığı açıklandı. Üçüncü ekranın bir katlama prototipine sahip olmadığı, bilgi satırı olarak yerleştirildiğini açıklayan rapor, telefonun açıldığında Galaxy Note 8’e benzediğine vurgu yapıyor.

Galaxy X’in tasarımı henüz kesinleşmemiş olsa da, Samsung’un arkasından gelen Huawei gibi üreticiler, şirkete hızlı adımlar attırabilir. Nihai kararı Haziran ayında alacak Samsung’un katlanabilir bir ekrana sahip telefonu 2019’da çıkarıp çıkarmayacağını o tarihten sonra göreceğiz. Daha önce yapılan açıklamalara göre Galaxy S10’da herhangi bir bükülebilir ekran görmeyeceğimiz ortaya çıkmıştı.

Samsung, kullanılabilirlik açısından nasıl çalıştığını görmek için 2019’da katlanabilir telefonu sınırlı sayıda da olsa satışa sunabilir ve piyasa tepkilerini görmeye çalışabilir. Bu raporlar resmi olmadığı için Samsung’un nasıl tepki göstereceği hala gizliliğini koruyor. Raporlar Samsung’un 2019’da katlanabilir bir telefon çıkaracağını gösterse de, şu anda bilinen bilgilere göre teknoloji henüz bunun için hazır değil.