Samsung Katlanabilir Oled Telefonunu Çıkaracağını Doğruladı

Yıllık gelir sunumu yapan Samsung, bu yıl içerisinde bükülebilir ve OLED ekranlı bir telefon çıkarmayı tasarladığını belirtti.

Katlanabilir telefonlar hakkında yıllardır çok sayıda söz söylendi. Hep bu tip bir modelin açıklanmak üzere olduğuna dair söylentiler yayıldı ama nihai aşamada gerçek anlamda katlanabilir bir cihaza dair bir duyuru yapılmadı bugüne değin.

Fakat bu durum, bu yıl itibariyle değişecek gibi görünüyor. Zira samsung, katlanabilir OLED ekrana sahip bir telefon çıkarmak için işleri hızlandırıyor.

İhtiyaç duyduğumuz tüm bilgileri, Samsung'un bugün yayınladığı son dönem finansal sonuçlardan elde ediyoruz. Bildirimin büyük bölümünü, önümüzdeki yıl OLED'in akıllı telefon piyasasının özellikle yüksek seviyeli modeller segmentinde ana panel olarak kullanılmasının beklendiğine dair açıklama oluşturuyor. Samsung'un iddiasına göre popülaritedeki bu artışın bir kısmı, bükülebilir panellerin çıkışı sayesinde yaşanacak.

Samsung 2018 yılında ilerledikçe, katlanabilir OLED ekranlar gibi yenilikçi teknolojileri benimseyerek, kendi akıllı telefonlarını diğerlerinden farklı kılmaya devam etme çabalarını sürdüreceğini söylüyor. Bu açıklamadan hareket edersek içinde bulunduğumuz yıl içerisinde bir noktadan sonra bükülebilir akıllı ekranlı bir telefona şahit olmamız imkan dahilinde görünüyor. Tabii bu model tam kapasiteli bir üretim şeklinde de gelebilir, prototip şeklinde de. Bunu zaman gösterecek.

Her şeye rağmen Samsung'un yaptığı açıklama, firmanın bükülebilir ekranlı akıllı telefon üretimi yapmayı planladığını gösteriyor. Şüphesiz ki şu an itibariyle fimanın temel hedefi, bükülebilir özellikte olmayan Galaxy S9'u çıkarmak. Belki de bu yıl içerisinde Galaxy Note 9'u bükülebilir bir model olarak görebiliriz, kim bilir?