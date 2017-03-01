Samsung, Katlanabilir Telefonu Galaxy X'de Sona Yaklaşıyor

Samsung, mobil cihaz sektörüne damga vuracak cihazında önemli ilerlemeler kaydetmeye devam ediyor.

Amiral gemisi cihazının yanı sıra, bir yıldan fazla süredir gündemde olan katlanabilir telefon projesi Project Valley'in de oldukça üstüne düşen Samsung, bu konuda önemli adımlar atarak ilerlemeye devam ediyor.

Daha önceden başta LG olmak üzere çeşitli firmalardan katlanabilir cihazlar görmüştük fakat bu cihazlar, prototip olmanın ötesine geçememişti. Samsung ise bu konuda ilk somut adımı atarak seri üretime geçireceği ve dünya genelinde mobil cihaz pazarlarına sunacağı bir cihaz yapma amacında. Ve Güney Koreli şirket, bu amaç doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor.

Yeni gelen bilgiler doğrultusunda Samsung, cihazın ticari marka adını Galaxy X olarak belirlemiş durumda. Yeni Galaxy X ailesi, SM-X9000 Galaxy X1 ve SM-X9050 Galaxy X1+ olmak üzere iki model ile karşımıza çıkacak.

Galaxy S8'in tanıtımına artık kısa bir süre kalmış durumda ve S8'den sonra Samsung'un Galaxy X cihazlarına daha fazla odaklanması bekleniyor. Hatta şu an için sektörde dolaşan bilgiler doğrultusunda Samsung'un bu yılın üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde bir ya da iki Galaxy X cihazını tanıtabileceği söylenmekte.

Güney Koreli firmanın katlanabilir cihaz üretimi konusunda oldukça iyi tecrübeler edindiği ve ilk cihazın tanıtımının ardından çok daha farklı varyasyonlarda katlanabilir cihazlar ile karşımıza çıkması bekleniyor. Tabi bu konuda meydan sadece Samsung'a kalmış değil. Her ne kadar prototip olarak tanıtım yapmış olsa da LG'nin de bu konuda önemli girişimleri mevcut.

LG G serisi üst seviye cihazlarında son birkaç yıldır bir türlü beklediği başarıyı elde edemeyen LG, katlanabilir telefonlar ile sektöre farklı bir soluk getirip, liderliği o alanda kapmaya da çalışabilir.