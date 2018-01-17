Kış Olimpiyatlarına Özel Samsung Galaxy Note 8

Samsung, Güney Kore'de düzenlenen kış olimpiyatlarına katılan sporculara ve diğer ekip üyelerine dağıtılmak üzere üretilen Galaxy Note 8 2018 Winter Olympics Edition'ı tanıttı.

Büyük şirketlerin en büyük özelliği hiçbir fırsatı kaçırmamalarıdır. Ülkesinde düzenlenen 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları’nın iyi bir reklam aracı olabileceğini düşünen Samsung, Galaxy Note 8 2018 Winter Olympics Edition modelini tanıttı.

Galaxy Note 8 2018 Winter Olympics Edition’un arka paneli karı ve kış olimpiyatlarını temsilen parlak beyaz bir renge sahip. Arka panelde altın bir olimpiyat logosu ve olimpiyat ateşi bulunurken cihazın çerçeveleri de altın rengine sahip.

Samsung, kış olimpiyatlarına katılan tüm atletlere ve takımların personel üyelerine toplamda 4000 adet Galaxy Note 8 2018 Winter Olympics Edition dağıtacak. Ayrıca tüm Paralimpik Kış Oyunları katılımcıları yeni telefonları ile birlikte özel tasarım bir kılıf da alacak.

Samsung uzun yıllardır olimpiyatlara sponsorluk yapmaktadır ve ülkesinde düzenlenen kış olimpiyatları Galaxy Note 8’in tanıtımı için iyi bir fırsat olabilir. Telefonun yalnızca olimpiyat katılımcılarına sunulması bazı Samsung hayranlarını üzebilir. Gerçi 2016 yılında kış olimpiyatlarına özel olarak satışa sunulan Galaxy S7 Edge Winter Olympics Edition, dünya çapında yalnızca birkaç bin adet satmıştı.