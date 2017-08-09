Samsung Klavye Play Store'a Eklendi

Samsung'un cihazlarında önyüklü olarak gönderdiği giriş aracı Google Klavye, Play Store'a eklendi.

Android için bir çok sayıda sanal klavye internet Play Store'da mevcut. Bu klavyeler arasında nadir iyi klavyeler yer alıyor ancak firmaların kendi cihazlarına yükledikleri klavyeler genellikle kaliteli oluyor. Bunlar arasında yer alan Samsung Klavye de Play Store üzerinden indirmeye açıldı. Tabi ki indirmek için Samsung cihaza sahip olmanız gerekiyor.

Uygulamanın Play Store ekosistemine eklenmesinin ne faydası var madem derseniz; Samsung kullanmayanlar için malesef bir fayda yok ancak Samsung kullanıcıları için bu olay klavyelerinin daha sık ve kolay güncellenmesi demek. Hatalara anlık ve global biçimde mücadele edebilecek olan Samsung, kullanıcılardan gelen dönüşlerde hemen müdahele ederek sorunu düzeltebilecek.

Samsung Klavye hakkında kısaca bilgi verecek olursak; 80'den fazla dil ile girişi destekleyen yazılım, akıllı hata düzeltme özellikleri sunuyor. Çeşitli şekillerde giriş desteği sunan klavye doğal olarak DeX ve sesli giriş desteği de sunuyor. Samsung akıllı telefona sahipseniz alttaki linkten uygulamaya ulaşabilirsiniz.