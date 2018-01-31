Intel’i tahtından eden Samsung, resmen dünyanın en büyük işlemci birimleri üreticisi oldu. Firma bu başarının ardından, son aylarda gündemden hiç düşmeyen kripto paralarla ilgili resmi bir açıklama yaptı ve sadece madencilik işlemlerinde kullanılacak sistemler tasarladığını açıkladı.

Kripto paralar, geleceğin ekonomisini inşa etmeye devam ediyorlar. He ne kadar günümüzde riskli bir şekilde değer dalgalanmaları yaşasalar ve takas aracından çok yatırım aracına dönüşseler de, merkezi olmayan ekonomik sistemlerin temelini oluşturuyorlar.

Standart ve finansal kurumların kontrolünde üretilen geleneksel para birimlerinden farklı olarak kripto paralar, bilgi işlem sistemleri tarafından dijital ortamlarda üretiliyorlar. Bireyler, istedikleri yerlere kurdukları özel işlemci sistemleriyle üretime dahil olabiliyor ve ürettikleri kripto paralardan pay alabiliyorlar. Günümüzde yeni bir kazanç modeline dönüşen bu sisteme kripto para madenciliği adı veriliyor.

Hem CPU (merkezi işlemci birimleri) hem de GPU (görüntü işlemcileri) ile üretilen kripto paralar, madencilik sistemlerinin yaygınlaşmasına yol açtılar. Bu durum da normalde geleneksel amaçlar için üretilen işlemcilerin, madencilik amacıyla kullanılmasına neden oluyor. Nvidia ve Intel gibi devlerin işlemci birimlerinin fiyatları inanılmaz şekilde yükselmeye devam ediyor. Şirketler, artan talebi karşılamak da zorlanıyorlar. Dolayısıyla kaçınılmaz bir şekilde sadece kripto para madenciliği için üretilecek sistemlere ihtiyaç duyuluyor.

2017’nin son finansal raporlarına göre gelirlerini katlayarak dünyanın en zengin şirketi olma yolunda önemli adımlar atan Samsung, işlemciye ihtiyaç duyulan her türlü ürün grubu için çip tasarlıyor. Kısa sürede doğru stratejilerle yılların lideri Intel’i tahtından eden şirketin yaptığı açıklamalara göre, yakında Samsung markalı kripto para madenciliği için üretilen işlemciler göreceğiz.

Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto para birimlerini üretmek için Samsung çipleri yolda:

Firmanın yaptığı ilk açıklamalara göre, söz konusu madencilik sistemlerinin üretimine başlanmış durumda. Ancak şirket daha fazla soruya şimdilik yanıt veremediğini açıklıyor.

Teknoloji devinin henüz ismi açıklanmayan Çin merkezli bir firma ile ortaklık kurduğu Samsung’un bilgisayarlardaki grafik işlemcilerin yerini alacak, fakat aynı zamanda madencilik sistemleri için de kullanılabilecek, yüksek kapasiteli GPU’lar geliştirdiği söylentileri var.

Samsung’un hem grafik işlem birimi hem de kripto para madencisi bir GPU’yu hangi formülle geliştirdiği henüz netlik kazanmayan bir detay. Her durumda böyle bir adımın tüm kripto para pazarını hareketlendireceğini ve şirketler arasındaki rekabeti kızdıracağını söyleyebiliriz.

Detaylar açıklandıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz, takipte kalın.