Samsung, her zaman olduğu gibi yine telif ihlaliyle suçlanıyor. Dev şirketin kablosuz şarj teknolojisinin çalıntı olduğu iddia edildi.

Kablosuz şarj teknolojiyle tanınmış bir şirket olan NuCurrent, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Samsung’a, fikri mülkiyetlerini çaldıkları gerekçesiyle dava açtı. Daha önce de benzer sebeplerle sayısız kez dava ile karşı karşıya kalan Samsung, bu tarz telif hakkı davalarına pek yabancı değil. Samsung, yasal ekibinin bir mahkeme savaşında başka bir şirketin hukuk ekibini yeneceğini biliyor ve bu yüzden IP hırsızlığı konusunda çok büyük kafalar yormuyor.

Bu sefer Samsung’un telif ihlali yaptığı iddiası kablosuz şarj teknolojisinden geldi. Teknoloji şirketlerinin sürekli telif ihlali yaptığını biliyoruz, söz konusu dava da bu sıraya güzel bir madde ekledi.

NuCurrent, kablosuz şarj teknolojisine odaklanan Chicago merkezli bir şirkettir. Hızlı ve verimli kablosuz şarj hızları sunmak için bir yöntem geliştiren şirket, Samsung’la bu sistemi lisanslama konusunda bir görüşme yaptı. Samsung, NuCurrent ekibini Güney Kore’ye davet etti; burada NuCurrent, Samsung’a teknolojinin nasıl çalıştığını ve Samsung’un akıllı telefonlarda bu teknolojiden nasıl fayda sağlayabileceğini gösteren bir sunum yaptı.

NuCurrent ekibi bu özelliği Samsung’a götürürken lisanslama yapmak istiyorlardı, ancak Samsung; Galaxy S7, Galaxy S8 ve diğer üst düzey amiral gemilerinde bir anlaşma yapmadan bu teknolojiyi sundu.

Şimdi, NuCurrent fikri mülkiyet haklarından dolayı Samsung’a dava açıyor. Yapılan açıklamaya göre şirketin kendi özel bilgilerini kötüye kullanılmasını önlemek, Samsung’un teknolojilerini kötüye kullanarak NuCurrent’in itibarına zarar vermesini engellemek ve Samsung’un yasadışı davranışlarından kaynaklanan zararlarından dolayı dava açıldı.

Samsung, ilerleyen günlerde bu dava karşısında kendini savunacak. Bakalım NuCurrent, Samsung gibi bir devin karşısında haklı olmayı başarabilecek mi? Hep beraber bekleyip göreceğiz.