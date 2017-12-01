Galaxy S8 ve S8+ Hızlı Şarj Özelliğini Kaybetti!

Bazı Galaxy S8 ve S8+ kullanıcıları son güvenlik güncellemesinden sonra cihazlarının hızlı şarj özelliğinin çalışmadığını iddia etti.

Samsung, güvenlik güncellemelerini bölge bölge yayınlamaktadır ve bu nedenle Ekim ayı güvenlik güncellemelerindeki bazı hatalar, güncelleme bazı bölgelere geç ulaştığı için Aralık ayına girdiğimiz şu günde anca ortaya çıkmaktadır.

Teknoloji forumları ve sosyal medyada yazılanlara göre bazı Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modelleri Ekim ayı güvenlik güncellemesini aldıktan sonra ‘hızlı şarj’ özelliklerini kaybettiler. Bu insanlık için küçük fakat Samsung kullanıcıları için büyük bir sorun.

Galaxy S8 ve S8+’da bulunan ‘Adaptive Fast Charging’ teknolojisi sayesinde kullanıcılar, cihazlarını hızlı bir şekilde şarj ederek 1-1.5 saatlik bir zaman diliminde bir günü tamamlayabilecek kadar enerji depolayabiliyorlardı.

Fakat sosyal medyada yaşadıkları sorunları paylaşan kullanıcıların söylediklerine göre güncellemeden sonra bazı Galaxy S8+’ların şarj dolum süreleri altı saate kadar uzamış. (Cihaz şarj olmuyor, günlük uykusunu alıyor.)

Henüz ‘hızlı şarj’ sorununun neden kaynaklandığı anlaşılabilmiş değil. Samsung da şu ana kadar resmi bir açıklama gerçekleştirmediği için sorunun nedeni ya da ne zaman çözüleceği hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Siz Galaxy S8 ya da S8+’ınız ile benzer bir sorun yaşadınız mı? Yaşadığınız sorunları yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.