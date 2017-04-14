Samsung Life'ın Ofisi Bomba İhbarı Yüzünden Tahliye Edildi!

Samsung, bugün bomba ihbarı ile sarsıldı. Yaklaşık 3000 çalışan, bomba ihbarı gerekçesiyle binayı boşaltmak zorunda kaldı.

Samsung, bugün ofisinde yüksek alarm seviyesine çıktı. Güney Seul’de Samsung Life Insurance’ın ofis binası, bomba ihbarının ardından tahliye edildi. Yaklaşık 3000 çalışanın bulunduğu Samsung Life Insurance, Güney Kore’nin en büyük holdingi olan Samsung Group’a ait Seul merkezli sigorta şirketidir. Uzakdoğu’da en büyük sigorta şirketi olmakla bilinir.

Bomba ihbarından sonra 3000 çalışan tahliye edildi ve bina araştırılmaya başlandı. Yerel basında çıkan haberlerin bazılarında polislere yanlış bilgi verildiği belirtilirken, Shin adlı yerel basının açıklamalarına göre kaynağın iki Kuzey Koreliden geldiği bildirildi.

Sahte ihbarın etkileri Samsung’a patladı. 3000 çalışanın tahliye olmasının hem psikolojik hem de maddi açıdan Samsung’u yorduğunu söyleyebiliriz. Hiç kimsenin zarar görmemiş olması elbette herkesin içini rahatlattı, ancak Güney Kore - Kuzey Kore krizi, Trump’un sert çıkışları ile alevlenmeye devam ediyor. Bu durumda zararlı çıkacak ülke ve şirketlerden birisi de Samsung olacaktır.

Samsung, şu an itibari ile herhangi bir açıklama yapmadı. Eğer ilerleyen saatlerde bir açıklama gelirse sizlere iletmeye çalışacağız.