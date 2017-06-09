Note 8'nin Mercan Mavili Görselleri Sızdırıldı!

Samsung'un yakında çıkaracağı yeni amiral gemisi Note 8'in sızdırılan görseli, telefonun mercan mavisi olacağını gösterdi.

Samsung’un önümüzde aylarda çıkarmaya hazırlandığı yeni telefonu Galaxy Note 8 hakkında söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Şirketin yeni amiral gemisi olmaya hazırlanan Galaxy Note 8’in yeni bir görseli sızdırıldı. Bu görsele göre, Note 7’de gördüğümüz Coral Blue(Mercan Mavisi) renk seçeneğini Galaxy Note 8’de de göreceğiz.

Yeni telefonlarında bu renk seçeneğini sıkça kullanmaya başlayan Samsung, Note 7’nin dışında Galaxy S8’lerde de bu renk seçeneğini kullanıyor.

Ağustos ile Eylül aylarının arasında tanıtılması beklenen Galaxy Note 8’in sızdırılan arka kapak görseline göre, arka tarafta parmak izi okuyucu bulunmuyor. Dün yaptığımız haberde teknolojinin hazır olmadığından dolayı ekranın altına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucunun olmayacağını belirtmiştik. Samsung’un yine çerçevesiz bir ekran çıkaracağı düşünülürse parmak izi okuyucuyu nereye koyacağı bilinmiyor, ancak konuşulan birkaç fikir var.

Bu fikirler arasında en ilgi çekici olanı, telefonun yanında bulunan fiziksel açma tuşunun parmak izi okuyucu olarak kullanılması oldu.

Samsung’un yeni amiral gemisi Note 8 çıkmadan sızdırılan görüntülerle telefonun nasıl olacağı üç aşağı beş yukarı belli olacaktır. Yakında daha net sızıntıların gelmesini bekliyoruz.