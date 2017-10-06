Samsung, Microsoft ile ortak ürettiği yeni giyilebilir teknoloji ürünü Samsung HMD Odyssey'i duyurdu.

Giyilebilir teknoloji ürünleri gün geçtikçe daha da çok kullanılıyor. Sanal gerçeklik, deneyimlemek istenen ancak bir türlü fırsat bulunamayan tecrübeleri test etmeye dahi olanak sağlıyor. Buradan hareketle yola çıkan Samsung ile Microsoft, sanal gerçeklik deneyimini üst noktalara çıkartacaklarını söyledikleri, karma sanal gerçeklik cihazı HMD Odyssey VR'ı, piyasaya sundular.

Barındırdığı iki adet 3,5 inç'lik AMOLED ekranla iyi bir görüntü kalitesine sahip olması beklenen HMD Odyssey, 1600x1440px çözünürlük ve 90 / 60Hz yenileme hızı sunacak.

Ayrıca kullanıcısının rahat edebilmesi için iki de kamera bulunduran HMD Odyssey aynı zamanda 110 derecelik görüş açısı sağlıyor. Bu arada dahili AKG kulaklıklar saysende 360 derecelik akustik bir ses deneyimi de barındırıyor. Ağırlığı ise 645 gram kadar.

Samsung ve Microsoft ortak yapımı, HMD Odyssey, yıl sonundan önce ABD, Çin, Kore, Brezilya ve Hong Kong'da 499 USD fiyatla satışa sunulacak.

Peki siz ilk hangi giyilebilir teknoloji ürününü kullandınız?