Samsung, Milyonlarca Kullanıcısını Hacklenmeye Maruz Bıraktı!

Samsung'un cep telefonlarındaki kendi programlarından birinde meydana gelen sistem açığı, telefonları hacklenmeye açık duruma getirdi ve Samsung, bu konuda ihmalkar davranarak hiçbir şey yapmadı.

Android meraklıları için, çıkan her yeni telefon ile akıllara gelen sorulardan biri de, 'telefondaki yüklü uygulamaların ne kadar bellek tükettiği'dir. Özellikle konu Samsung olduğu zaman, Samsung cihazlarının ne kadar çok kendi uygulamalarıyla dolu olduğunu biliriz. Araştırmacılar, Samsung'un bu eski uygulamalardan birinde, bir ihmal sonucu hackelenmeye maruz kalan milyonlarca müşteriyi umursamadığı ve hatta terk ettiğini söylüyorlar. Böyle bir durumda da, telefondaki yüklü gelen ve silinemeyen uygulamaların 'karanlık yüzünü' görüyoruz.

Programa gelecek olursak, S Suggest. S Suggest, birçok Samsung telefonunda kendinden yüklü olarak geliyordu. Bu programın amacı ise diğer popüler programları kullanıcılara önermekti. Fakat Samsung, 2014 yılında bu uygulamayı kullanmayı bıraktı. İşte tam da bu noktada sorunlar başladı. Samsung, uygulamanın geçerliliğini durdururken, uygulama içeriğini kontrol eden domaini yani alan adını koruyamadı. Daha sonra ise, bir güvenlik araştırmacısı bu alan adını ele geçirdi.

Alan adı, bir güvenlik araştırmacısı yerine, kötü niyetli hackerlar tarafından ele geçirilseydi olaylar çok daha kötü olabilirdi. Alan adını ele geçiren kişiler, telefonlarında hala S Suggest uygulaması bulunan cihazlara zararlı içerikler ve uygulamalar yönlendirebilirdi. Samsung yetkilileri, app-ssuggest.com alan adını geri almaya çalışıyor, bu sayede hiçbir türlü tehlikenin kalmayacağını dile getiriyorlar.

Samsung'un yaptığı açıklamaya rağmen, güvenlik araştırmacısı, 24 saatlik bir süre zarfında 2,1 milyon farklı cihazdan 620 milyon cihaz denetimini gördüğünü açıkladı. Bu , artık rapor edilmeyen uygulamaları kullananan cihazların hala büyük bir çoğunluk oluşturduğunu gösteriyor. Ayrıca S Suggest uygulaması, telefonu yeniden başlatma ve uygulama yükleme yetkisine sahip.