Samsung'dan Açıklama: Artık İlk Olmak İçin Uğraşmayacağız!

Samsung Mobil Bölüm Başkanı DJ Koh, artık teknolojileri ilk üreten olmak yerine uygun zamanda tüketiciler için anlamlı ve değerli olacak şekilde üreteceklerini belirtti.

Mobil Dünya Kongresi sırasında gazetecilerle bir araya gelen Samsung mobil bölümü başkanı DJ Koh, şirketin akıllı telefonlar konusunda bir strateji değişikliğine gittiğini açıkladı. Günümüzde ‘ilk’ olmanın bir anlam ifade etmediğini belirten Koh, geliştirdikleri teknolojilerin tüketiciler için anlamlı ve değerli olmasına özen göstereceklerini belirtti.

Donanımsal yenilikler konusunda gazetecilerin ekrana entegre parmak izi tarayıcı ve katlanabilir akıllı telefonlar hakkındaki bazı sorularını yanıtlayan Koh, ürettikleri teknolojilerin tüketiciler için ne gibi bir anlamı olduğunu düşünmek yerine sektörde ya da dünyada ilk olması gibi bir hevese kapıldıklarını açıklayan Koh, bu durumun değişeceğini belirtti.

Peki bu durum ne anlama geliyor? Bir örnek ile açıklamak gerekirse bildiğiniz gibi Apple, son birkaç yıldır iPhone modellerine yenilik getirmek yerine var olan teknolojileri eklemek ile eleştiriliyordu. Bu doğruydu fakat Apple’ın farkı, teknolojileri tüketiciler için en iyi şekilde optimize edilmiş ve makyajlanmış hali ile sunmasıydı.

Önümüzdeki yıllarda da Samsung’un izleyeceği yolun buna benzer olacağını söyleyebiliriz. Güney Koreli teknoloji devi bir teknolojiyi ilk piyasaya süren olmak yerine en iyisini piyasaya süren olmak için çalışacak. Böylece farklı şirketlerin kısmen kararlı ve çok da kullanılmayan özellikleri Samsung’un tezgahından geçerek tamamen kararlı ve tüketicilerin severek kullandığı bir özellik haline gelecek.