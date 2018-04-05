Samsung, Süper Ağır Çekim Nasıl Geliştirdi?

Samsung, bir blog yazısı yayınlayarak Galaxy S9'un süper ağır çekim teknolojisini nasıl geliştirdiğini açıladı. Açıklamaya göre Galaxy S9 kamerası, Galaxy Note 8 kamerasına göre 4 kat daha hızlı çalışıyor.

Samsung’un en yeni amiral gemisi olan Galaxy S9’un dillere destan kamerasının en önemli özelliklerinden biri de süper ağır çekim özelliği. 0.2 saniyelik bir anı saniyede 960 kare olarak altı saniye boyunca 30 kat yavaşlatarak oynatabilen kamera, bu özelliği ile çoğu rakibinin bir adım önünde bulunuyor.

Resmi internet sitesinde bir blog yazısı yayınlayan Samsung, süper ağır çekim özelliğini geliştirirken karşılaştığı zorlukları ve özelliğin gelişim sürecini anlattı. Samsung’un süper ağır çekim konusunda karşılaştığı en önemli problem, modern CMOS sensörlerinin ışığı sırayla yakalamasıydı. Bu durum, yüksek kare hızlarında görüntünün bozulmasına neden oluyordu.

Samsung, süper ağır çekim özelliğini geliştirmek için ilk olarak yüksek kare hızlarında görüntünün bozulmayacağı ve sarsılmayacağı yeni bir CMOS sensör geliştirmeyi hedefledi. Süper ağır çekim özelliği için sensörlerin Galaxy Note 8’e göre 4 kat daha hızlı olması gerekiyordu. Mühendisler fark etti ki hem görüntü çıkışı hem de video işleme süreci için daha fazla bant genişliğine ihtiyaç duyuluyordu.

Samsung, daha pürüzsüz ve yüksek kare hızına sahip ağır çekim videolar sunabilmek için CMOS sensör, daha hızlı çalışan bir okuma devresi ve DRAM belleğinden oluşan üç katmanlı bir görüntü teknolojisi kullandı. Elde edilen sonuç ise kesinlikle rakipsiz bir ağır çekim performansı oldu.

Blog yazısına göre Samsung’un Galaxy S9 ve S9+ kamerasını geliştirirken nihai amacı, kullanıcıları ayarlarla uğraştırmadan en iyi ve en pürüzsüz fotoğraf ve videoları çekebilmekti. Piyasada süper ağır çekim özelliğine sahip başka modeller de bulunuyor. Fakat Galaxy S9’un en azından şu an için en iyi performansı sunduğunu söylemek mümkün.