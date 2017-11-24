Galaxy S6'ya Android Oreo Güncellemesi Gelebilir

Bir Reddit kullanıcısının sorusunu yanıtlayan müşteri temsilcisi, Samsung'un Galaxy S6 ve S6 Edge'e Android Oreo güncellemesi yayınlayacağını iddia etti.

Samsung kullanıcıları bilirler ki şirket, amiral gemilerine piyasaya çıktıktan sonra daima iki Android sürüm yükseltmesi yayınlar. Dolayısı ile Android 5.0 Lollipop ile piyasaya çıkan bir Galaxy S6 alan kullanıcılar, Android 7.0 Nougat’ın alacakları son Android yükseltmesi olduğunu biliyorlardı.

Samsung, geçtiğimiz yıl yaşanan Galaxy Note 7 faciasından sonra müşterileri ile arasını düzeltmek için son derece pozitif adımlar atmış, gerçekleştirdiği kampanyalar, indirimler ve tanıttığı ürünler ile Samsung hayranlarının güvenini tekrar kazanmayı bilmişti. Görünüşe göre Güney Koreli şirket, amiral gemileri için bir geleneğini yıkmayı planlıyor.

Bir Reddit kullanıcısı olan CyberConCoder’in sorusunu yanıtlayan birkaç Samsung Müşteri Hizmetleri çalışanı, Samsung’un 2 buçuk yıl önce piyasaya sürdüğü amiral gemisi Galaxy S6 ve S6 Edge için Android Oreo güncellemesi üzerinde çalıştığını belirtti. Bir müşteri hizmetleri çalışanının ne kadar güvenli bir kaynak olduğunun kararı size kalmış.

Galaxy S6 ve S6 Edge, Samsung için bir dönüm noktası olmuştu. Galaxy S6, dünyanın çift tarafı kavisli ekranı olan ilk telefon olma özelliğini taşıyordu ve şirketin metal-cam tasarımlı ilk akıllı telefonuydu. Tasarımı ve güçlü özellikleri ile Galaxy S6 ve S6 Edge’in Samsung’un zirveye oynayan ilk amiral gemisi olduğu söylenebilir.

Samsung’un üçüncü yaşını dolduracak bir amiral gemisine Android sürüm yükseltmesi uygulaması, akıllara ‘bir performans düşüşü olur mu?’ sorusunu getiriyor. Fakat şirketin orta seviye Galaxy A serisindeki modellere dahi 2 Android sürüm yükseltmesi yayınladığı düşünülürse, amiral gemisinin bir üçüncü yükseltmeyi kaldıracağına kesin gözüyle bakılabilir.

Eğer Galaxy S6 ve S6 Edge Android 8.0 Oreo güncellemesi alırsa, Galaxy S7, S7 Edge, S8, S8+ ve Note 8 kullanıcıları da heyecanlanabilir. Zira Galaxy S6’nın Oreo güncellemesi alması Galaxy S7’nin Android P, Galaxy S8 ve Note 8’in ise Android Q güncellemesi alacağı anlamına gelebilir.