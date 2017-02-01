Samsung, MWC 2017’de Tanıtacağı Ürünü Resmen Açıkladı!

Samsung, paylaştığı basın davetiyesi ile 26 Şubat 2017’de tanıtacağı ürünü açıkladı.

Özellikle Galaxy Note 7’de yaşanan sorunlar sebebiyle Galaxy S8’in tanıtım tarihini erteleyeceği ciddi ciddi konuşulan Samsung, nihayet Mobil Dünya Kongresi’ndeki basın lansman tarihini resmen açıkladı. Paylaşılan basın davetiyesinde 26 Şubat 2017 tarihinde yapılacağı bilgisi verilirken, ürünün de Galaxy Tab S3 olduğu görülüyor.

Böylelikle Galaxy S8’in Mart-Mayıs ayları arasında özel bir etkinlikle tanıtılacağı kesinleşirken, Mobil Dünya Kongresi’ndeki Samsung’un kozu olacak Galaxy Tab S3’e değinecek olursak; ortada dolaşan bilgilere göre cihaz 9.6 inç bir ekrana ve Snapdragon 820 çipsetine sahip olacak. 4GB RAM ile desteklenecek olan Tab S3’ün tüm detaylarını da Mobil Dünya Kongresi’ndeki lansman ile öğrenmiş olacağız.